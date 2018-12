Tras recibir el Balón de Oro 2018 en París, Luka Modric se ha convertido en el mejor jugador del mundo, en el crack que ha terminado con la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Sin embargo, el Real Madrid no tiene el mejor futuro para él ya que, según una publicación del diario español 'El Confidencial', Florentino Pérez planea venderlo en el verano de 2019.



Tal como apunta la citada fuente, el Real Madrid, consciente de que la plantilla necesita una inyección de sangre joven, trama levantar la cláusula prohibitiva de Luka Modric, Gareth Bale e Isco. La idea es dejar de espantar a los clubes interesados en sus fichajes. Por ejemplo, la ficha del croata asciende a 750 millones de euros.

"Por Luka Modric, flamante Balón de Oro 2018 y jugador ya amortizado por el Real Madrid, se buscará recaudar algo de dinero para tratar de cerrar la contratación de su sustituto. Florentino Pérez ha señalado a Christian Eriksen, jugador del Tottenham, el mismo club del que llegó Modric, como su recambio preferido", publica la citada fuente en su página web.



Ofertas para el Real Madrid por Modric

Si el Real Madrid finalmente decide venderlo, a Luka Modric ofertas no le faltarán. De hecho, el Inter de Milán es el club que se posiciona como el favorito para ficharlo en el segundo mercado de 2019. De hecho, en el pasado verano europeo, los italianos estuvieron muy cerca de llevárselo.



El Balón de Oro redondeó el año de Modric en cuanto a premios individuales, tras haber sido también mejor jugador del año para la UEFA y haber recibido el 'The Best', que concede la FIFA.