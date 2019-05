Zidane cuenta con él: Asensio rechazó ofertas para quedarse a pelear el puesto en el Real Madrid

Real Madrid piensa hacer un borrón y cuenta nueva para esta temporada que viene, pero con gran parte de los jugadores que estuvieron en los cursos anteriores. Y no de ellos será el atacante español, Marco Asensio , por el que el club podría obtener más de 150 millones de euros, pero no lo hará. ¿Por qué? El jugador es feliz en Chamartín y no piensa moverse de la capital española. Además, Zidane cuenta con él.

Según resaltó Manuel Carreño, periodista en El Larguero, "el Madrid no ha rechazado ninguna oferta por Asensio porque Marco directamente no ha querido que ninguna de las que ha recibido fueran trasladadas al club". El futbolista español quiere evitar que los directivos merengues analicen posibilidades y su posible salida.



Ante esto, el Madrid ya había comunicado que la única forma de que Asensio salga del club era si pagaban su cláusula de rescisión, que es de alrededor de 700 millones de euros. Algo imposible para muchos clubes, incluso, para los emir dueños de algunos clubes top de Europa.



Marco, según Carreño, solo quiere jugar en el Real Madrid. Es feliz en el club y, además, Zidane ya le confirmó que cuenta con él, sea el proyecto que venga, para el siguiente curso. Tendrá que pelearle la titularidad a Vinicius Junior, Hazard (su llegada es cuestión de días) y Bale -si se queda-.



Ante ese panorama, el futbolista español solo se concentra en recuperar su nivel (muy bajo esta temporada, como el resto de la plantilla) y demostrarle no solo a Zidane y Florentino Pérez, sino a toda la nación del Madrid que pueden contar con él para volver a pelear la Liga y Champions.

