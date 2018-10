Las sensaciones en el Real Madrid no son las mejores. Luego de la derrota ante el Alavés en Mendizorroza por 1-0, existe preocupación no solo en el entrenador y jugadores, también en la directiva del club. Y es que según publica el diario 'Marca' este domingo, el presidente Florentino Pérez hizo sentir su malestar por el resultado.



"Florentino Pérez no disimuló el enfado con lo vivido en Mendizorroza cuando bajó al vestuario, tal y como tiene por costumbre en todos y cada uno de los partidos a los que acude. El presidente y resto de directivos asistieron a una mediocre exhibición de fútbol y a la escasa respuesta de un equipo que está muy tocado y que nada tiene que ver con el que hace 18 días arrasara a la Roma", publicó la citada fuente de noticias.

Aunque se trata de una crisis de resultados, según 'Marca', Pérez no piensa en otro entrenador para el Real Madrid. Por ahora. Es octubre y dar semejante golpe en el mercado podría tocar futuros objetivos. Sin embargo, existirían voces dentro del club que habrían pedido cesar a Lopetegui del cargo.



"La incertidumbre y los nervios han aparecido. Los que vieron las caras del vestuario de los dirigentes blancos en Vitoria no lo pueden negar. Por el momento, Julen Lopetegui no corre peligro, pero hay muchas voces que ya están pidiendo un cambio. No hay escenario posible por ahora, pero la confianza en el técnico ha caído a límites insospechados", agrega 'Marca'.



Real Madrid tendrá un par de semana de descanso con el parón de selecciones para ordenar la casa. El próximo rival de Liga Santander será el Levante en el Bernabéu.