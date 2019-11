Cristiano Ronaldo es considerado por varios hinchas del Real Madrid como el mejor jugador en la historia de la ‘Casa Blanca’. Con nueve temporadas en el Santiago Bernabéu, se convirtió en el goleador histórico del club (451 goles), superó a Raúl González Blanco y además ganó cuatro veces el título de la Champions League. Con su partida a Juventus, los fanáticos del equipo han visto en Rodrygo Goes a un joven valor que dará que hablar.

Por ejemplo, Rodrygo Goes le anotó un triplete al Galatasaray por la Copa de Europa y los hinchas del Real Madrid han alucinado con su nivel. Zinedine Zidane lo está llevando de a poco en el plantel, aunque este martes el ex Santos declaró en la concentración brasilera e indicó que no quiere saber nada de comparaciones con el ex crack merengue.

“No quiero tener la presión de tener que sustituir a Cristiano. Es uno de los más grandes en la historia del club, sino el más grande. Tenía el sueño de poder jugar con él en algún momento y es una pena que se haya marchado. Soy muy joven para hablar del hueco que ha dejado”, sostuvo Rodrygo, convocado a la Selección de Brasil de Tite.

Rodrygo no solo busca destacar en Real Madrid

Asimismo, habló de la competencia que tiene en la ‘Canarinha’ con referentes como Roberto Firmino, Neymar, Philippe Coutinho y Gabriel Jesus. “Están en un altísimo nivel. Solo toca prepararse y mejorar día a día. Cuando tenga la chance de representar a mi país voy a estar preparado”, añadió.

Hay que tener en cuenta que Rodrygo, quien tiene contrato en Real Madrid hasta mediados del año 2025, será parte de los duelos amistosos este 15 y 19 de noviembre frente a Argentina y Corea del Sur, respectivamente. Se espera que Tite le dé minutos para que coja ritmo en el primer equipo nacional.

