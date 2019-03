El trueque del Real Madrid por Paul Pogba: la operación para llevarlo al Bernabéu

Es un pedido de Zidane para la próxima temporada. Mientras se hablaba de la posición del extremo, un puesto que necesita el Real Madrid , ‘Zizou’ ha priorizado el mediocampo para su segundo mandato en la ‘Casa Blanca’. El requisito es claro: que Paul Pogba vista la camiseta blanca como alguna vez lo quiso el técnico francés allá por el 2016. Si bien la conferencia de prensa tan solo fue una prueba del plan que tiene Zidane para llevar a Pogba a España, medios españoles indican la propuesta que prepararía Florentino Pérez para llevarlo al Bernabéu.



Si bien Pogba costará más de 114 millones de euros en un hipotético traspaso – así fue su venta de la Juventus a la ‘Red Devils’ – la cúpula madridista le ofrecería un trueque a los ‘Reds Devils’: Raphael Varane y dinero a cambio del mediocampista galo, que no ha renovado su vínculo en Old Trafford para comenzar a escuchar ofertas de cara la próxima temporada en Europa.



Como se ha mencionado con anterioridad, Varane no se siente a gusto en el Real Madrid luego de ocho temporadas en el club. El zaguero francés ha sentido el golpe de parte en el vestuario en el presente curso, en donde ha estado en el ojo de la crítica por su rendimiento, especialmente cuando es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo en su puesto.



Con la posibilidad de que Varane se marche del club, el Real Madrid se lo ofrecería al Manchester United para un trueque en el mercado de fichajes. Los ‘Red Devils’ lo han tenido en mente tras la publicación del diario L’Equipe, por lo que podría hacerse el traspaso a dos bandas.



Real Madrid quiere otro fichaje más para el mediocampista y en el camino suena los nombres de Christian Eriksen, tasado en 150 millones de euros, y el de Pjanic de la Juventus. El Madrid juega este domingo frente a Huesca, mientras Florentino planea los fichajes en el mercado de verano.



