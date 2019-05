"No hay otro escenario": la tajante respuesta que recibió Zidane ante pedido de la vuelta de Achraf Hakimi

Real Madrid sea cerca a la etapa final de la temporada sin luchar por nada. Esto, en gran medida, por el bajo rendimiento de sus principales figuras, aquellas que llevaron al club a ganar cuatro Champions en cinco años. Entre los señalados, sin duda, resalta el nombre de Marcelo. El lateral izquierdo sindicado por años como el mejor del mundo en su puesto.

La solución que plantea -hasta ahora- el conjunto de Chamartín es que el brasileño continúe, pero fichar a alguien de nivel que le pelee el puesto y lo haga recuperar su mejor nivel. Es ahí donde el nombre de Achraf Hakimi -que pertenece al Madrid y está a préstamo en Dortmund- volvió a tomar fuerza en la interna del Madrid y es de gran interés para Zidane.



Pero el tema de su vuelta no es nada fácil. Ni bien comenzaron a preguntar por él desde Madrid, Michael Zorc, director deportivo del Borussia, fue claro a la hora de valorar la posibilidad de que Achraf vuelva al Madrid en este mercado de pases.



"No hay ninguna posibilidad (de que no juegue en el Borussia Dortmund la próxima temporada). Hemos estado en contacto durante toda la semana, su agente ha venido por aquí a menudo. Tenemos una buena conexión", explicó el dirigente.



El lateral izquierdo fue cedido al conjunto alemán a inicios del curso por dos temporadas, que vencen en julio del 2020 y no existe en el contrato alguna cláusula que lo libere a mitad de cesión, ni opción de compra para el Borussia.



Por lo pronto, Achraf se está recuperando en España de una operación al pie derecho, que le ha hecho perderse el último tramo de la temporada.

