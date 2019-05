Sigue en lo suyo: nuevo berrinche de Bale ante descarte de parte de Zidane en Real Madrid

Gareth Bale , en 2018-19, ha vivido una de sus peores temporadas con la camiseta del Real Madrid. Más la pasó en la enfermería merengue y también en la banca, fue silbado en el mismo Santiago Bernabéu y el técnico Zinedine Zidane habló con él, según gran parte de la prensa española, para comunicarle que no lo tiene en cuenta en la próxima campaña.

En palabras de su agente, Jonathan Barnett, Gareth Bale hará los esfuerzos para quedarse en Real Madrid. Considera que aún puede darle alegrías a los hinchas merengues, pese a que estos lo quieren fuera del primer equipo. Este jueves han llegado novedades respecto al extremo galés, aunque no necesariamente de un giro de inesperado de la directiva blanca por él.

El diario AS habló con una de las personas más allegadas a Bale y este le indicó qué es lo que quiere el jugador para la próxima temporada. "No quiere irse a ninguna parte", es lo que menciona, sin indicar con quién, puntualmente, se comunicaron. Lo cierto es que el ex Tottenham no tiene la menor intención de irse, a pesar que le han abierto la puerta de salida.

Hay que tener en cuenta que el representante del futbolista también declaró hace poco y afirmó que cualquier club que quiera al internacional con la Selección de Gales, debe pagar lo que gana. En el Madrid se mete al bolsillo cerca de 17 millones de euros.

Gareth Bale llegó al Real Madrid a mediados de 2013 procedente del Tottenham a cambio de 96 millones de euros. Sus dos primeras temporadas al mando de Carlo Ancelotti fueron las mejores (con goles en finales de Copa y Champions), pero luego su nivel cayó considerablemente.

