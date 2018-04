El último sábado, Real Madrid, a través de su entrenador Zinedine Zidane, anunció que no hará el tradicional pasillo al Barcelona cuando a los blancos les toque visitar el Camp Nou en la fecha 36. Como es lógico, uno de las reacciones a la "amenaza" de los merengues más esperada era la de Gerard Piqué.



El central español es uno de los jugadores más polémicos del Barcelona aunque esta vez, para responder la interrogante de los periodistas, ha hecho uso de la ironía y dejado en claro que no le importa lo más mínimo la decisión del bicampeón de Europa.

"No voy a dormir esta noche", se limitó a decir Gerard Piqué a un reportero tras la victoria del Barcelona por 3-1 ante Leganés en la fecha 31 de la Ligue Santander. Por la misma linea ha ido el entrenador Ernesto Valverde al restarle importancia a la decisión del Real Madrid.



"Cero coma cero". "No tengo nada que decir de ese tema porque no somos campeones", dijo Valverde sobre el polémico pasillo que el Real Madrid no quiere hacer pues aduce que el Barcelona rompió la tradición en diciembre último al no realizar el tradicional homenaje cuando los blancos ganaron el Mundial de Clubes.