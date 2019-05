Bajó un poco: el nuevo precio que el United le pidió al Real Madrid por Paul Pogba

Paul Pogba es uno de los pedidos expresos de Zinedine Zidane en el mercado de fichajes en el que Real Madrid sin duda que será protagonista. Pese a que Toni Kroos acaba de renovar hasta 2023 y con las presencias de Luka Modric y Casemiro, el técnico francés le ha dicho el presidente Florentino Pérez que el volante del Manchester United es una prioridad.

Si bien es cierto que en Real Madrid quieren a Paul Pogba, no harán un locura por él y no pagarán los 170 millones de euros que en un primer momento pidió el United. Ahora, los 'Red Devils' piden menos dinero por él, según Daily Mail, pero la nueva cifra no dista mucho de la primera.

Según reporta el citado medio inglés, ahora piden 157 millones de euros al Madrid con tal de soltar a Pogba. No quieren ni un euro menos y los merengues consideran que 120 millones es un precio más que justo, sobre todo por un jugador que fue criticado, por momentos, en la Premier League.

Juventus es otro de los grandes clubes de Europa que tiene en mente al campeón del Mundo en 2018 con la Selección de Francia. Tuttosport también indicó que habría hablado con sus ex compañeros en la Vecchia Signora para tantear su posible regreso a la ciudad de Turín.

De otro lado, en Real Madrid se habrían bajado en la contratación del serbio Luka Jovic. AS había reportado que ya había un acuerdo de 60 millones de euros con el Eintracht Frankfurt, pero ahora los alemanes se cierran en 100 millones. Ni un euro menos.

