Real Madrid la tiene difícil: el plan del Manchester United para que Pogba se quede en 2020

Si bien es cierto que hubo novela en Barcelona por el caso Neymar (finalmente se quedó en PSG), Real Madrid no se quedó como gran protagonista. Y es que los merengues tuvieron largas conversaciones con Manchester United por el fichaje de Paul Pogba , aunque al final todo fue en vano porque los 'Red Devils' no aceptaron ningún acuerdo por el volante, quien permanece en Old Trafford.

En Real Madrid tienen claro que van a ir con todo por Paul Pogba para mediados de 2020, pero el Manchester United ya prepara un plan bajo brazos para que su máxima figura no se mueva rumbo a LaLiga Santander. Así lo reporta este jueves el diario francés L'Equipe.

Sucede que el citado medio apunta que el United piensa extender el contrato que tiene con Pogba, el cual termina a mediados del año 2021. En la tienda del ex campeón de la Premier League no quieren pecar de ingenuos porque no firmar un nuevo vínculo con él haría que se marche gratis cuando finalice la relación entre ambos.

Aumento de sueldo para que Pogba no vaya al Real Madrid

Es más, al ex Juventus y campeón del Mundial Rusia 2018 con la Selección de Francia le preparan un jugoso aumento de sueldo al que no será díficil negarse: 17 millones de euros netos por temporada.

El hermano de Paul Pogba, Mathias, también se llevó las miradas en las últimas semanas ya que se presentó en El Chiringuito y reveló que el crack del United quiere ir al Real Madrid. Sin problemas, le dijo a los tertulianos del programa el deseo de la figura francesa.

