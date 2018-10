El Real Madrid se encuentra en una tormenta y el Real Madrid Castilla… con una situación similar, pero que necesitaría resolverse lo más pronto posible. Con la posible destitución de Julen Lopetegui del primer equipo, no había hecho un ‘problema’ entre los jugadores de la filial del equipo. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? No han sido peleas ni discusiones, sino tratos que comienzan a diferenciarse entre los jugadores del plantel.



El pasado fin de semana, Real Madrid Castilla viajó a Vigo para un partido de la Segunda B de España. Hasta ahí todo normal. ¿Qué pasó entonces? Los jugadores de la plantilla de Santiago Solari pidieron que el viaje se realice en avión y no en carretera, la cual tomaría seis horas de ida y otras seis horas de vuelta, mientras que si partían desde Barajas, este tan solo demoraba unos 36 minutos de ida y otros 36 de vuelta. ¿Qué optó el club? Bueno, ir en pista.



Los futbolistas de la plantilla del Castilla viajaron en bus, pero luego del partido, cinco de ellos decidieron irse en avión. ¿Es común este tipo de hechos? De regresar sí, pero solo cuando los jugadores del club han disputado el partido en Madrid y no en otra región de España.



¿Quién fueron los que viajaron directamente de Vigo a Barajas? Luca Zidane, Franchu, Alex Martín, Dani Gómez y Cristo. Solari, que aún suena como técnico del Real Madrid, habló al día siguiente con todos los jugadores y les indicó que esto no podría volver a pasar y que los cinco implicados serían multados por tomar viajar por su propia cuenta y no con el equipo.



Y, ¿qué tiene que ver Vinicius Junior ? Pues solo el brasileño puede regresarse en avión, mostrándose que el distinto al resto de jugadores. Problemas en menores…