Real Madrid debuta en la Champions League frente a la Roma, pero más se habla del presente de Vinicius Junior en el filial del Castilla. El delantero brasileño la ‘rompe’ y pelea en todos los frentes de ataque, en busca de minutos en el primer equipo. No obstante, Vinicius tendrá que conformarse con jugar más partidos en esa categoría, pese a ‘quizás’ tener las condiciones de jugar en el primer equipo u estar al lado de Bale, Benzema y compañía.



Dani Carvajal, lateral derecho del club, se refirió al buen momento de Vinicius Junior en un nuevo informativo en España. “El míster es el que tiene que dar minutos. Es muy bueno, pero es muy joven. Hay que tenerlo todavía entre algodones. El Madrid lo está haciendo bastante bien con él, tiene que jugar y así lo está haciendo en el Castilla”.



En cuestión de Cristiano Ronaldo, el lateral también se refirió al presente de la institución si él. “Ya no está ahora, pero seguimos siendo la familia que éramos antes, sobre todo dentro del campo. Ha sido clave de los éxitos de todos estos años. Cristiano es una leyenda, es normal que pregunten tanto por él”, expresó Carvajal, quien será titular frente a la Roma.



Y, finalmente, en relación de Zinedine Zidane y Julen Lopetegui, Carvajal prefiero no elegir uno por respeto hacia ambos. "No me mojo, son dos grandes entrenadores. Han sido dos técnicos importantes en mi carrera y ahora con Julen ojalá podamos seguir levantando títulos". Así están las cosas en el Real Madrid para Carvajal, quien se lista ya en el Bernabéu.