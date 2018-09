¿Cómo puede ser no criticado? Un jugador de más de 40 millones de euros se encuentra jugando en la Segunda B de España por una decisión de Julen Lopetegui de darle un poco más de roce con el fútbol europeo. Vinicius Junior terminará, tarde o temprano, formando parte del primer equipo del Real Madrid , pero mientras tanto, el delantero ya recibe las primeras críticas, por parte de otros clubes que integran el torneo mencionado.



Felipe Llamazares, director general del Cultural y Deportivo Leonesa, indicó que la presencia del ex Flamengo desvirtúa todo el torneo. “La competición se desvirtúa con jugadores de un tipo determinado, de clase mundial, y también con ciertos filiales”.



Del mismo modo, Llamazares también ha criticado la irregularidad de estos jugadores en los clubes de su liga, ya que muchas veces son llamados por el primer equipo para disputar partidos de otra categoría. Simplemente no le parece y lo ha visto con la presencia de Vinicius Junior, quien no deja de brillar en los partidos que se disputan cada fin de semana.



"Hoy puede venir aquí, pero mañana puede no hacer frente a un rival directo y eso también está desvirtuando la competición", ha asegurado Llamazares en la rueda de prensa previa a la quinta jornada del Grupo I de la Segunda División B. Real Madrid Castilla y Cultural y Deportivo Leonesa se enfrentarán el domingo en un duelo que contará con Vinicius Junior.