Luka Modric no tiene seguro su puesto en el Real Madrid , dado su actual rendimiento en la temporada. El mismo balcánico lo confirma, argumento al Mundial de Rusia 2018 como un condicional que ha afectado su rendimiento en el equipo titular madridista. Con Lopetegui ya había dudas y con Santiago Solari se ha confirmado su estado, por lo que Florentino Pérez puede buscarle una salida en el mercado de fichajes de verano del 2019-20.



El club más interesado es el Inter de Milán, quien habría insistido en su contratación en el pasado mercado, a lo que Florentino Pérez le dijo que no. Ya había perdido a Cristiano Ronaldo, no quería que se vaya también su otro mejor jugador de la plantilla. Sin embargo, con 33 años, la edad le ha pasado factura al volante croata, que podría marcharse a Italia por las próximas dos temporadas y luego jugar en la Superliga China, tal como se estaba en el plan.



¿Y quiénes lo suplantan? Bueno, el Real Madrid tiene dos jugadores de gran calidad: Mateo Kovacic y James Rodríguez. El primero se siente a gusto en el Chelsea con las oportunidades que le otorga Maurizio Sarri, por lo que una vuelta al Bernabéu tendría que garantizarle los minutos de juego que desea el compatriota de Modric en el madridismo.



El otro es James Rodríguez. Parece que el Bayern Munich no ejercerá la opción de compra de 42 millones de euros que tiene sobre el colombiano, por lo que el cafetero también debe volver para ponerse a las órdenes de Solari. Así hay dos jugadores de calidad en el Madrid.