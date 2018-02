El mercado de fichajes de invierno acaba de terminar en Europa, pero eso no impide que se hable del futuro de muchos jugadores de primer nivel, como Gareth Bale , hoy en Real Madrid. Que su futuro estaba en Manchester United era una de las afirmaciones que se repetía por el 'Viejo continente'.

No obstante, Ryan Giggs, el histórico jugador de la Selección de Gales y Manchester United, ha revelado que Gareth Bale continuará en tienda merengue. "Sabe que el entrenador y el club lo respetan y quiere mostrar a los seguidores de lo que es capaz", afirmó para Marca sobre el 'Expreso de Cardiff'.

Asimismo, Ryan Giggs señaló que el futbolista no tienes deseos de irse de Real Madrid. "Bale no tiene intención de irse y el Real Madrid no venderá al jugador. Está claro que el United habría sido un buen destino para él, pero no creo que sea una opción en este momento".

Consciente de las continuas lesiones que ha sufrido Bale, Giggs aprovechó los micrófonos del diario español para recomendarle tranquilidad. "Lo que le dije a Gareth es que él debe estar tranquilo y el resto vendrá. Sé que no es fácil hacerlo, pero no tienes que estar obsesionado", dijo.

Por último, Ryan Giggs bañó en elogios a Bale, con pasado en el Tottenham y Southampton. "Bale es un gran jugador, uno de los mejores para Gales. Como se ha demostrado en los últimos meses, es fundamental. Está claro que el equipo está primero, pero en este equipo necesitamos los mejores jugadores y Bale lo es", finalizó el también seleccionador de Gales.