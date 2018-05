Atlético de Madrid se coronó campeón de la Europa League y también se ganó el derecho para jugar la Supercopa de Europa ante Real Madrid o Liverpool. Justamente uno de los posibles rivales del 'Aleti' y clásico rival en España, decidió felicitar a los 'Colchoneros' tras su triunfo ante el Marsella.

"Enhorabuena al Atlético de Madrid por el título de Europa League logrado esta noche en Lyon" , publicó en su cuenta oficial de Twitter el club blanco tras el final del partido. Real Madrid o Liverpool -el que gane la final de la Champions League el próximo 26 de mayo en Kiev- será el rival del Atlético de Madrid en la final de la Supercopa que se disputará el próximo 15 de agosto.



La publicación de Real Madrid a Atlético de Madrid. (Twitter) La publicación de Real Madrid a Atlético de Madrid. (Twitter)

Atlético Madrid goleó el miércoles 3-0 a Olympique de Marsella para conquistar la Liga Europa por tercera vez en su historia gracias a un doblete de Antoine Griezmann y un tanto de Gabi en el final.



La escuadra francesa dominó las acciones al inicio del partido, pero le regaló el primer gol a su rival a los 21 minutos, cuando Andre-Frank Zambo Anguissa no pudo controlar un pase del arquero Steve Mandanda. Gabi interceptó el balón y habilitó a Griezmann, quien definió con categoría.



Olympique, que había desperdiciado una gran opción para abrir el marcador a los 4 minutos, sufrió un duro golpe a los 32 cuando Dimitri Payet salió lesionado.



"El resultado no refleja el partido. Ganó el equipo más experimentado, ellos saben jugar estos partidos, juegan la Liga de Campeones de forma regular, así que no debemos avergonzarnos por haber perdido el partido", dijo Rudi Garcia, DT del Olympique. "La salida de Dimitri fue un golpe duro para nosotros".