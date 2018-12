Tras su salida del Manchester United, el nombre de Jose Mourinho empezó a sonar con fuerza en Real Madrid. Si bien Solari tiene contrato hasta 2021, la goleada que sufrieron los blancos ante el CSKA Moscú por Champions League ha hecho dudar a la directiva de si quiere seguir contando en el banquillo con el argentino.

En ese contexto, Mourinho se posiciona como el principal candidato para sucederlo. Sin embargo, no todos estarían de acuerdo en su llegada. Según 'Daily Star', Sergio Ramos ha amenazado con marcharse en caso el club cierre la incorporación del portugués. La relación está rota.



De acuerdo a la citada fuente, el capitán no guarda los mejores recuerdos del paso de Mourinho por Valdebebas. Lo considera un técnico autoritario y con 32 años encima, podría buscar nuevos aires para su carrera. En el fútbol chino su llegada ilusiona.

Un dardo para Mourinho

Sergio Ramos aseguró que los jugadores no deciden los que serán entrenadores del club, pero mostró su sorpresa porque se hable del portugués José Mourinho como candidato al banquillo, al afirmar que llevan cinco años sin él y lo han "ganado todo".



"No soy nadie para decidir qué entrenador viene o no, los capitanes no decidimos qué entrenador pasa por el Real Madrid. Llevamos cinco años sin 'Mou' y seguís hablando de él porque es un personaje que os da muchísimo", dijo a la prensa.