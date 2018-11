Sergio Ramos está dolido por la derrota de Real Madrid frente al Eibar (3-0), pero tranquilo frente a la publicaciones que lo acusan por incumplir con la reglas antidopajes en dos partidos (uno por Liga y otro en Champions).

El futbolista español se ha defendido en los pasillos del estadio Municipal de Ipurua y ha explicado que en sus años como profesional nunca ha realizado una práctica irregular para sacar ventaja en un partido.

"Es un tema complicado. Mi equipo legal saldrá ante estas acusaciones, ya lo hicieron ayer el Real Madrid y la UEFA. A lo largo de mi carrera profesional llevo más de 300 controles y nunca he incumplido nada", sostuvo Ramos.

El capitán de la 'Casa Blanca' confirmó que, junto a todos sus asesores, conocía sobre la información que manejaba el sitio web que desveló el escándalo durante últimas horas.

" El portal este nos avisó hace un mes y medio amenazando de la noticia y sabíamos que iba a salir, pero como nosotros teníamos la verdad en casa pues estábamos tranquilos, no teníamos miedo", añadió.

Por último, Sergio Ramos, quien compartió un comunicado en sus redes sociales, reiteró que el siguiente paso en este tema será tomar acciones. El zaguero destacó que lo único "positivo" es lo que ha conseguido en su carrera.

" Obviamente tomará medidas porque han intentado manchar mi nombre y mi estatus. Después de 15 años jamás me he negado a un control antidoping. Los que han puesto los papeles encima de la mesa saben que no hice nada ilegal. Si en algo he dado positivo en mi carrera es en horas de trabajo. Llevo mucho tiempo en la cresta de la ola y disfruto con mi tabla... y al que le joda que se meta en agua!", finalizó.