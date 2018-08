En las últimas semanas, el técnico del Liverpool, Jürgen Klopp , se ha encargado de hablar duramente sobre Sergio Ramos debido a lo que pasó en la final de la Champions League 2018. Como se recuerda, el defensor del Real Madrid tuvo una polémica falta hacia Mohamed Salah, lo que sacó al delantero egipcio del partido (también de la primera fecha del Mundial de Rusia) y que, según el alemán, influyo en el 3-1 de los merengues en Kiev.

Este martes, Sergio Ramos dio una rueda de prensa previo al partido del Madrid por la Supercopa de Europa frente al Atlético y allí le preguntaron por lo dicho por Klopp. Como se recuerda, el técnico 'red' calificó al popular 'Camero' como un jugador "despiadado y brutal".

"La verdad que su opinión se da para justificar que han perdido la final. No es la primera vez que cae en una. Nos debe dejar a los futbolistas que hemos obtenido varios títulos, a ver si él logra lo mismo como DT", fue lo que mencionó Ramos. Ya no le pasa nada al entrenador teutón.

Asimismo, indicó que espera que el tema que más que zanjado. "No haré más hincapié en ello. Se da mucha repercusión a lo que dice una u otra persona. Él ha dado la suya y yo la mía. Yo no voy a agarrar a nadie por el brazo, a mí me lo agarran y fue casual. Una acción de fútbol", añadió.

De otro lado, se espera que Sergio Ramos sea titular este miércoles en la Supercopa de Europa frente al Atlético de Madrid de Diego Simeone. El cotejo se llevará a cabo en Tallin, Macedonia.