Real Madrid no la pasa nada bien tanto en la Liga Santander como en la Champions League. Y es que los dirigidos por Julen Lopetegui no saben lo que es ganar hace cuatro partidos y tampoco marcan gol en la misma cantidad de encuentros. En su último duelo por el torneo local perdieron 1-0 en la última jugada ante Deportivo Alavés como visitante.

El momento del Real Madrid no ha pasado desapercibido para Sor Lucía Caram, conocida monja catalana hincha del Barcelona. Y es que ella ha usado sus cuentas en redes sociales para burlarse de la 'Casa Blanca' con peculiares publicaciones que son celebradas por los fanáticos del 'Barza'.

"Hola, alguien que entienda de móviles me podría ayudar. Hace diez días que activé las notificaciones del móvil para que me avisara de los goles del Real Madrid, y nada, que no funciona, no hay manera... Con humor #DesdeClaustro", fue lo que puso a través de Twitter.

Sor Lucía Caram también ha usado su cuenta en Instagram para poner algunos memes en tono de burla al archirrival español. Cuenta con más de 16 mil seguidores en la mencionada red social y hasta tiene una imagen en la que le entrega una camiseta culé al papa Francisco.

Por otra parte, tras el parón por las fechas FIFA de octubre y partidos por la UEFA Nations League, el primer plantel del Barcelona se verá las caras ante Sevilla por la novena jornada de LaLiga Santander.