No se encuentra a gusto, se lo hizo saber a la directiva luego de la goleada (5-0) ante el Viktoria Plzen y ha tomado una decisión sobre su futuro en el Real Madrid. Keylor Navas no piensa seguir con el ‘juego’ entre él y Thibaut Courtois y ha tomado la decisión de hacerse a un lado, de acuerdo a la versión de ‘Calciomercato’. El golero costarricense, enviado al banco en el último partido de la Champions League, sabe que su futuro en la ‘Casa Blanca’ ha concluido, por lo que le he comunicado a la directiva que piensa ser traspasado en enero.



Cuando se abra el mercado de fichajes de invierno, Keylor Navas pedirá al Real Madrid que lo traspase a un club top de Europa para mantener su vigencia en la élite del fútbol. En ese sentido, la única institución que puede tocar a su puerta es la Juventus de Cristiano Ronaldo. De acuerdo a otros medios italianos, el delantero le ha comunicado a la directiva de la ‘Vecchia Signora’ que la contratación del arquero de Costa Rica puede ser útil para el equipo.



Keylor se encuentra molesto con el Real Madrid, después de la decisión de Santiago Solari de continuar con Courtois, cuando el trato – con Lopetegui – era que el belga tapaba en LaLiga y el costarricense lo hacía en la Champions como en la Copa del Rey. Ahora, sin espacio en el equipo titular, lo único que le queda es irse a otro cuadro que le dé titularidad.



¿Por qué la Juventus? No solo por Cristiano Ronaldo, sino porque los turineses no cuentan con un arquero de ese nivel desde la partida de Buffon al PSG. Szczesny ha sido cuestionado en los últimos días por sus actuaciones y la derrota ante el Manchester United solo ha calado más hondo para que la Juventus busque un seguro bajo los tres palos.