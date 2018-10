El fichaje de Lopetegui asombró al mundo del fútbol. No porque haya sido elegido como técnico del Real Madrid , sino por la forma como había sido oficializado. En medio del Mundial de Rusia 2018, y dirigiendo a la Selección de España, el técnico vasco fue nombrado de forma oficial por el equipo madridista, trayendo consigo su destitución de ‘La Furia Roja’. ¿El tiempo le ha dado la razón a Florentino Pérez y Lopetegui? Parecería que no por la serie de malos resultados en los últimos partidos del Madrid. Y ahora se desvela que…



Julen Lopetegui no era el entrenador favorito de Florentino Pérez. Luego de que Zidane anunciara su renuncia del equipo, Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri y otros entrenadores entraron en la lista para el cargo en el Bernabéu. Sin embargo, el indicado para el presidente madridista era Jurgen Klopp, el mandamás del Liverpool. De buena temporada con los ‘Reds’, el alemán era el favorito para el cargo, pero prefirió seguir en Inglaterra.



Como se sabe, Klopp es un entrenador al que le gustan los retos deportivos y equipos no tan top. El técnico rechazó la propuesta de renunciar al Liverpool, por lo que a Florentino Pérez solo le quedaba el nombre de Lopetegui, un buen estratega en el juego y con pasado en Madrid. No obstante, luego de un buen arranque, ha llegado la marea a su conjunto.



Lopetegui , de acuerdo a medios españoles, tendría hasta el Clásico del 28 de octubre para revertir una mala situación. El Real Madrid, por su parte, ya mira fichajes. Eden Hazard es el nombre que suena más para el mercado de invierno. ¿Llegará el belga?