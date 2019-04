Zidane la lía con la directiva del Real Madrid: el problema que genera la continuidad de Bale

Las últimas noticias sobre el Real Madrid apuntan que Zinedine Zidane tiene todo planificado para la temporada 2019-20. Sabe qué jugadores fichar y qué otros deben irse. Sin embargo, la directiva del club blanco no comparte todas sus ideas. Sobre todo si se trata de Gareth Bale.



Según el periodista Eduardo Inda, los altos mandos del Real Madrid quieren que el galés siga en el equipo ya que se ha devaluado en el mercado de fichajes. Venderlo a cualquier precio, evidentemente, significaría una pérdida de dinero y no es lo que está buscando. Mientras tanto, Zidane desea no verlo más.



“Con Gareth Bale hay un pequeño lío porque la cúpula quiere que se quede porque el precio es ridículo y el entrenador quiere que se vaya a toda costa”, ha comentado Inda el último lunes durante su participación en las tertulias de 'El Chiringuito'.



En un intento de recuperar el dinero que Real Madrid pagó por Bale en el 2013, en Valdebebas contactaron con el Manchester United para concretar un venta. Sin embargo, en Old Trafford no piensan pagar más de 80 'kilos'.



“El United sólo ofrece 70-80 millones cuando tras la final de Kiev ofreció 150 millones. Hay otro aspirante si se le levanta la sanción, que es el Chelsea”, agregó la citada fuente.

Zinedine Zidane llegó al Real Madrid tras la salida de Santiago Solari en marzo de este año. (Getty) Zinedine Zidane llegó al Real Madrid tras la salida de Santiago Solari en marzo de este año. (Getty)

