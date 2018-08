Que Florentino Pérez quiso a Kylian Mbappé para el Real Madrid esta temporada no es un secreto. De hecho, el presidente 'blanco' intentó hasta el último quitarle al francés al PSG. Aunque también es cierto que el delantero estuvo en la órbita de la 'Casa Blanca' incluso desde antes de que fiche por el cuadro parisino, cuando ya destaca con el Mónaco. Fue entonces cuando Florentino pudo ficharlo, pero algo se lo impidió. O mejor dicho, alguien.

En medio de las operaciones de entonces, el Madrid tenía todo listo con el Mónaco, pero finalmente el cuadro del Principado decidió vender a Mbappé al PSG por 180 millones de euros. Y el responsable de ello, para Florentino Pérez al menos, no es otro más que Vadim Vasilyev, vicepresidente del Mónaco.



El propio directivo confesó que el mandamás del cuadro español lo sigue culpando por aquel fichaje fallido.



"Somos dos clubes amigos y cada vez que veo a Florentino Pérez siempre me culpa de no haberle vendido a Kylian Mbappé", reveló entre risas el dirigente ruso del club monegasco a 'RMC Sport'.

Ahora es el PSG quien disfruta de 'Golden Boy' del Mundial. Mientras que en el Real Madrid reina la incertidumbre luego de la partida de Cristiano Ronaldo, pues el propio entrenador Lopetegui duda que la política del club cambie y se resigna a que no llegue ningún 'galáctico' como fichaje en este mercado.



Vadim estuvo presente en Estonia, con motivo del encuentro por la Supercopa de Europa entre el Real y Atlético de Madrid, que los rojiblancos terminaron llevándose por 4 goles a 2.