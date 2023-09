Durante la ausencia de Vinícius Jr. en el frente de ataque, el Real Madrid ha notado la falta de su desequilibrio y habilidad. A pesar de que el equipo ha logrado una racha perfecta de victorias en su ausencia, el entrenador Carlo Ancelotti tiene claro que una vez que el brasileño esté listo, lo reintegrará al once titular en la presente temporada. El brasileño ha acelerado su proceso de recuperación y se espera que regrese al campo en los próximos días, reportaron, recientemente, medios españoles.

Luego de la estrecha victoria sobre el Unión Berlín, y cuando se le preguntó sobre el posible regreso de Vinícius al Madrid, ‘Carletto’ fue directo en su respuesta acerca del retorno del futbolista: “Marca la diferencia y es obvio que nos falta. Va a jugar el próximo miércoles y a ver si puede estar disponible para el domingo”.

El objetivo es que ‘Vini’ pueda participar en el próximo compromiso programado para este domingo a las 21 horas en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, en el famoso derbi de la capital. Ya sea que lo logre o no, es evidente que estará listo para el siguiente encuentro de los madridistas en LaLiga EA Sports.

La siguiente semana, con duelos entre semana, el conjunto merengue se rivalizará a la UD Las Palmas en el Santiago Bernabéu. “Vinícius está entre los mejores delanteros del mundo. Con él tenemos algo más”, agregó acerca del jugador y sobre su retorno, el estratega italiano.

Como se recuerda, Vinícius sufrió una lesión muscular en el músculo bíceps femoral derecho el 25 de agosto, lo que lo mantuvo fuera durante aproximadamente seis semanas. Actualmente, está realizando entrenamiento individual en el campo y el cuerpo técnico espera reintegrarlo al grupo en las próximas prácticas.





Real Madrid vs. Atlético Madrid: se viene el derbi madrileño

El derbi madrileño en la temporada 2023-24 se llevará a cabo en la sexta jornada de LaLiga EA Sports. El estadio Civitas Metropolitano será el escenario donde se disputará el primer choque entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en esta campaña, programado para el domingo 24 de septiembre a las 2:00 p. m. (hora colombiana y peruana) y a las 21:00 horas en España.

Dependiendo de las decisiones tomadas por los operadores para cada jornada, los partidos de LaLiga se podrán sintonizar en la programación de LaLiga TV por Movistar Plus+ y DAZN LaLiga, que son los dos canales oficiales para acceder a los encuentros de pago de la competición. No obstante, ten en cuenta que Depor te mantendrá informado de todos los acontecimientos del Atlético de Madrid vs. Real Madrid.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR