Los problemas Solari, la ‘razón’ de la lesión de Isco que lo margina de la Champions

Ya no estuvo ante el Atlético de Madrid en LaLiga y puede que tampoco juegue el Real Madrid vs. Ajax por los octavos de final de la Champions League. Isco , el jugador que pasó para segundo plano para Santiago Solari se encuentra lesionado y el dolor que tiene en la espalda puede ser producto de su mala relación con el técnico argentino. Te presentamos la razón de su dolencia, que queda pendiente de evolución de acuerdo al parte médico del club.



Isco sufre de una dorsalgia-cervicalgia aguda y una de las causas principales de esta molestia es el estrés, que proviene de una situación con el equipo titular. Relegado al banco de suplentes, el malagueño parece sufrir problemas de tensión que no resuelve en el Bernabéu.



De acuerdo a Marca, Isco sería ya baja segura para el desplazamiento a Holanda el miércoles. El Real Madrid, vigente triple campeón de la Champions League, recibirá al Girona el próximo domingo en un duelo válido por LaLiga



Isco se vio obligado a acortar la sesión de entrenamiento del viernes debido a los dolores, y no participó en la vitoria del sábado ante el Atlético en el derbi madrileño (3-1).



Este problema físico supone un nuevo contratiempo para el menudo volante ofensivo (26 años), que no goza de la confianza del técnico argentino Santiago Solari. Isco lamentó recientemente su "falta de oportunidades" de juego esta temporada.