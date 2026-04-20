Real Madrid vs. Deportivo Alavés se enfrentán en el mítico estadio Santiago Bernabéu por la fecha 32 de LaLiga, en un partido que puede ser determinante para el futuro del campeonato. Los blancos no tienen margen de error, luego de ceder puntos ante Girona en la pasada jornada, permitiendo que Barcelona estire su ventaja, que ahora es de 9 unidades.

Los dirgidos por Álvaro Arbeloa presentarán a su 11 de gala, pues en este cierre de temporada solo les queda competir por el torneo doméstico, luego de quedar eliminados ante Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League.

En frente estará Alavés, uno de los coleros y muy comprometido con el descenso, por lo que necesita sumar con urgencia y seráun durísimo rival para un Real Madrid que, en las últimas fechas, se ha mostrado muy vulnerable en defensa.

Declaraciones de Arbeloa en la previa. (Foto: Real Madrid)

Pese a ello, el favoritismo de la ‘Casa Blanca’ es irrefutable con una letal dupla en ataque conformada por Vinícus Júnior y Kylian Mbappé. Ambos jugadores se encuentran en la plenitud de sus condiciones físicas para ser parte de este encuentro.

A ellos se suma un recuperado Jude Bellingham que fue parte de la serie de Champions ante los bávaros y le sumó jerarquía a ese mediocampo que comparte con el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Alavés por LaLiga?

El partido entre Real Madrid y Alavés por la jornada 32 de LaLiga será transmitido en territorio peruano a través de la señal de DSports. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante la plataforma DGO, disponible para dispositivos móviles y smart TV. En España, el duelo se verá por Movistar LaLiga, mientras que en otros países de la región también contará con señal internacional.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Alavés por LaLiga?

El encuentro está programado para disputarse este martes 21 de abril y comenzará a las 2:30 p.m. en horario peruano. En Colombia y Ecuador se jugará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 3:30 p.m. En Argentina, Uruguay, Brasil y Chile el pitazo inicial será a las 4:30 p.m., y en España se disputará desde las 9:30 p.m..

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