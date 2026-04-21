No va más. Javier Rabanal puso fin a su ciclo con Universitario de Deportes, luego de que el cuadro crema anunciara en sus redes sociales la salida del entrenador español. Fueron cuatro meses al mando de un arranque irregular de temporada, contando Liga 1 y Copa Libertadores. El DT nunca pudo plasmar su idea con el grupo de jugadores y el primer cortocircuito se vio tras el empate ante Sporting Cristal en el Alberto Gallardo, donde disparó contra los jugadores. Desde ahí la relación no fue la misma y las dos caídas consecutivas, ante Coquimbo Unido y Melgar, fueron la gota que rebalsó el vaso.

De regreso a la capital luego de la derrota en Arequipa, en Universitario tomaron la decisión de cortar el proceso de Rabanal en pleno vuelo. Por ello, en las últimas horas todas las partes se reunieron en las oficinas del Monumental para llegar a un acuerdo: el español tenía contrato hasta fines del 2027, por lo había que arreglar la parte económica. Finalmente hubo ‘humo blanco’ y el DT rescindió con la institución de Ate.

El cuadro crema hizo oficial el anuncio en sus redes sociales y fue breve, agradeciendo el paso del DT campeón con Independiente del Valle por el club, aunque no pudo repetir dicho éxito en Ecuador en la Liga 1 de Perú. Ahora Rabanal se tomará unas vacaciones en su natal España y luego buscará una nueva propuesta; en cambio, en Ate deben buscar un nuevo entrenador en tiempo récord.

Javier Rabanal cierra su ciclo en Universitario de Deportes con un balance ligeramente a favor: cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas en 12 partidos oficiales. El inicio arrancó con mucha ilusión con una goleada (3-0) ante la Universidad de Chile en la Noche Crema, pero su inicio fue con ciertas dudas: derrotó a ADT, Cienciano y FC Cajamarca en el Monumental sin convencer hasta que llegó su primera derrota: ante Los Chankas en Andahuaylas. Si bien luego ganó el clásico, las derrotas ante Coquimbo Unido y Melgar sellaron su salida.

Ahora, la directiva debe analizar los nombres que fueron ofrecidos y también tener la mayoría de consenso para tomar la mejor decisión y elegir al reemplazante de Rabanal. El nombre de Jorge Fossati, campeón en 2023 y 2025, asoma como opción al encontrarse libre, así como el de Juan Reynoso, campeón en 2009 y en libertad tras su salida de Melgar, pero por ahora son opciones sin confirmar.

Javier Rabanal sufrió dos derrotas consecutivas en el cuadro crema. (Foto: Universitario de Deportes)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Melgar, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 22 de abril desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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