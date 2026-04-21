En Universitario de Deportes ya hay una decisión tomada: Javier Rabanal no seguirá como director técnico tras la última derrota por 2-1 Ange Melgar. La administración del club tomó esta medida con el objetivo de redirigir el camino en busca del tetracampeonato, considerando que, estando cuartos con 18 puntos, están lejos de la pelea por el Torneo Apertura. Si bien todavía falta que el club y el español lleguen a un acuerdo económico para que se haga oficial su desvinculación, no hay marcha atrás en esta determinación.

Con ese panorama, surgen varios nombres como posibles sustitutos de Rabanal. Eso sí, independientemente de las distintas alternativas sobre la mesa, hay dos opciones que más resuenan para ponerse el buzo crema: Jorge Fossati y Fabián Bustos. Ambos fueron parte fundamental en el tricampeonato y ahora hay una chance de que alguno pueda volver.

Sin embargo, en ambos casos las negociaciones no serían nada sencillas. Según informaron en L1 Radio, si bien del lado de Fossati podría existir una predisposición para dialogar y ver qué tan factible es su vuelta, también está de por medio la relación desgastada que existe con Álvaro Barco, director deportivo del club.

El vínculo entre el ‘Nono’ y Barco no quedó en buenos términos, especialmente por cómo se dio su salida a finales del 2025 tras haber conseguido el ‘tri’. No obstante, la citada fuente precisó que no es algo insalvable y que si las partes se ponen de acuerdo de dejar sus diferencias de lado, se podría abrir una puerta para el retorno del uruguayo.

Jorge Fossati levantó los títulos del 2023 y 2025 con Universitario. (Foto: Lenin Tadeo / GEC)

En lo que respecta a Fabián Bustos, la situación es aún más compleja. El argentino tiene contrato con Millonarios de Colombia y en estos momentos esta atravesando por un buen presente, por lo que desde su entorno señalan que está a gusto en el fútbol cafetero. Además, no quiere volver a cometer el mismo error de cuando dejó a la ‘U’ en pleno campeonato para irse a Olimpia de Paraguay.

Sin embargo, en L1 Radio aclararon que lo de Bustos no está cerrado solo porque tiene contrato con Millonarios, ya que todo puede suceder en las próximas semanas. Así pues, en la interna no descartan hacer nuevas consultas por el técnico que salió campeón con los merengues en el 2024, el año del centenario de la institución. En ese sentido, la hinchada del cuadro estudiantil solo debe esperar para conocer al sustituto de Javier Rabanal, quien interinamente será reemplazado por Jorge Araujo.

Fabián Bustos dejó Universitario a comienzos del 2025 tras campeonar en el 2024, año del centenario del club. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 2-1 ante Melgar, Universitario volverá a tener actividad a mitad de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el miércoles 22 de abril desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR