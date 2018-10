Real Madrid y Alavés se ven las caras este sábado 6 de octubre desde el estadio de Mendizorroza por la octava jornada de LaLiga Santander 2018-19. No te lo pierdas. El encuentro entre ambos conjuntos será transmitido vía ESPN 2 desde las 11:30 a.m. (hora peruana y mexicana) para toda América Latina. Revisa la fecha, horarios y canales de este partidazo por Depor.com.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Real Madrid y Alavés.



Real Madrid vs. Alavés: horarios y canales en el mundo

■ Perú: 11:30 a.m. (ESPN 2)

■ México : 11:30 a.m. (ESPN)

■ Colombia : 11:30 a.m. (ESPN)

■ Ecuador : 11:30 a.m. (ESPN)

■ Chile : 1:30 p.m. (ESPN)

■ Argentina : 1:30 p.m. (ESPN)

■ España : 6:30 p.m. (beIN Sports, Movistar Partidazo)



A voltear la página. Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, empezó este jueves a preparar la visita al Alavés del sábado con Sergio Ramos y el galés Gareth Bale en el grupo. Ambos se perdieron el partido del martes contra el CSKA en Moscú, de la segunda jornada de la Liga de Campeones, en el que el conjunto blanco perdió por 1-0.



Ramos no viajó al considerar Lopetegui que tenía que descansar ante la carga de minutos en este inicio de la temporada y Bale se retiró en el descanso del pasado derbi ante el Atlético al sentir unas molestias musculares.



Mientras tanto, Carvajal, que tuvo que dejar el terreno de juego del Luzhniki, se sometió este mismo jueves a una resonancia magnética que confirmó que sufre una lesión muscular en el sóleo izquierdo que le impedirá jugar ante el Alavés, además de impedirle acudir a la convocatoria de la selección española.



Las otras dos bajas seguras son Isco Alarcón y Marcelo. El malagueño sigue recuperándose de la operación de apendicitis y el brasileño de una rotura en el sóleo derecho.



Según informó el club, el francés Raphael Varane trabajó también en el interior de las instalaciones de la Ciudad deportiva de Valdebebas, en tanto que el resto del grupo se vio reforzado por los jugadores del Real Madrid Castilla Javi Sánchez y Sergio López.



Por su parte, el Alavés ha tenido un buen arranque en el campeonato español y buscará hacerse fuerte como local para lograr quedarse con los tres puntos ante los merengues. Hasta la fecha, el conjunto de Abelardo Fernández marcha en la sexta posición con 11 unidades, tres por debajo del Real Madrid y Barcelona.