Real Madrid vs. Albacete: Fecha, horarios y canales de TV por los octavos de la Copa del Rey

Una oportunidad más para que los ‘madridistas’ levanten el ánimo. Real Madrid y Albacete se enfrentarán en los octavos de final de la Copa del Rey. El escenario será el Estadio Carlos Belmonte, donde ambos equipos buscarán el pase a los cuartos de final para llegar a luchar por el segundo título del año en el fútbol español. Más allá de eso, el cruce aparece como una prueba clave para medir el momento real del equipo ‘merengue’ que llega golpeado incluso en los camerinos.

El Real Madrid, llega con una noticia devastadora que es la destitución de Xabi Alonso tras caer 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España hace apenas unos días. Álvaro Arbeloa asume hoy oficialmente el mando del primer equipo y este partido en Albacete será su “examen de ingreso” sin apenas haber tenido entrenamientos con la plantilla.

El Madrid llega con ausencias notables. A las lesiones de larga duración de Éder Militão y Trent Alexander-Arnold, se suma la baja de Brahim Díaz, quien se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones. Arbeloa tendrá que decidir si rota para dar minutos a jóvenes como Arda Güler y Mastantuono o si asegura con los titulares para evitar un “alcorconazo”.

Tras perder la Supercopa, la Copa del Rey se vuelve vital para calmar las aguas. El Madrid viene de sufrir en la ronda anterior para vencer 3-2 al Talavera, y caer ante un equipo de Segunda División en el debut de su nuevo técnico sería una crisis de proporciones mayores. Se espera un planteamiento enérgico y agresivo en la presión, sello característico de los equipos de Arbeloa.

El Albacete de Alberto González llega con la moral por las nubes tras dar la campanada en la ronda anterior, eliminando al Celta de Vigo en una dramática tanda de penaltis. El Belmonte estará a reventar (17,500 personas) para intentar repetir la hazaña ante el equipo más laureado del mundo.

El “Alba” se ha reforzado recientemente con el delantero Samu Obeng, quien podría debutar o sumar minutos importantes. Aunque no podrá contar con su goleador Higinio por una lesión en el pie, recupera al mediocampista Capi. El equipo manchego ha mostrado una gran capacidad para competir ante rivales de superior categoría, basando su juego en un bloque compacto y transiciones rápidas.

Aunque el historial general favorece al Madrid (11 victorias y 3 empates en 14 duelos), nunca se han enfrentado en este formato de partido único en Albacete en tiempos recientes. Pero la última vez fue en el 2005, donde el cuadro ‘merengue’ venció por un corto 2-1 por LaLiga.

¿En qué canal ver el Real Madrid vs. Albacete?

El partido entre Real Madrid vs. Albacete por los octavos de la Copa del Rey se podrá ver en Perú a través de América TV y la plataforma tvGO, también en Movistar Deportes. En otros países de Sudamérica, la transmisión estará disponible por Flow Sports, mientras que en distintas regiones la señal variará según el operador y el servicio de streaming habilitado para el torneo, como ECDF en Ecuador y WinTV en Colombia.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Albacete?

El encuentro se disputará este miércoles 14 de enero en el Estadio Carlos Belmonte. El horario del encuentro será a las 3:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Argentina, Chile y Uruguay se jugará desde las 5:00 p. m. En España, el duelo comenzará a las 9:00 p. m., en un horario estelar.

