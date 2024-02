Este domingo 4 de febrero, una vez más, Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga. Los ‘Galácticos’ frente a los ‘Colchoneros’. Carlo Ancelotti vs. Diego Simeone, una rivalidad que parece no tener fin, ya que se han enfrentado en 24 ocasiones, con cada uno teniendo nueve victorias a su favor. Previo al choque, el DT italiano comentó cómo será el encuentro ante los ‘Rojiblancos’; asimismo, se tomó un momento para elogiar al argentino, con quien se verá cara a cara en el Santiago Bernabéu.

“Es uno de los entrenadores más difíciles porque maneja muy bien el equipo y organiza muy bien los partidos. Es un rival al que le tengo mucho respeto por su capacidad de leer los partidos”, comentó el DT del Real Madrid cuando le consultaron sobre el trabajo que viene realizando el ‘Cholo’ con el Atlético. Asimismo, precisó que cada vez que se miden, siempre es un espectáculo.





“Nos hemos enfrentado tres veces en poco tiempo y han sido partidos muy competidos e igualados, con un gran espectáculo. Creo que será lo mismo mañana, teniendo en cuenta el valor del rival y la importancia del partido. Nos viene bien volver al Bernabéu, siempre nos ha ayudado y lo hará mañana”, aseguró el estratega de 64 años.

En el año 2024, ambos equipos se enfrentaron dos veces. En el primer encuentro, los ‘Blancos’ ganaron 5-3 y eliminaron a los ‘Colchoneros’ en la semifinal. En el segundo partido, el Atlético de Madrid se tomó la revancha con un marcador de 4-2 en los octavos de final de la Copa del Rey. Previamente, en el partido de liga de septiembre, el equipo de Simeone obtuvo la victoria con un resultado de 3-1.

Antoine Griezmann celebra el tanto de la victoria del Atlético Madrid que hizo durante en la prórroga del derbi contra el Real Madrid. (Foto: AFP)

Después del enfrentamiento con los ‘Rojiblancos’, los líderes del torneo, que son los madrileños (por el momento), se enfrentarán al Girona, que ocupa el segundo lugar y tiene dos puntos menos. “Si ganamos los dos próximos partidos lo que tendremos son seis puntos más y será una muy buena noticia. Pero nada más porque queda mucho campeonato por delante. Lo importante es que el equipo está enchufado y haciendo las cosas bien”, concluyó el italiano.





Real Madrid: desafíos y bajas cruciales

Los “Vikingos” llegan al enfrentamiento con algunas preocupaciones importantes. La enfermería merengue alberga a figuras clave, ya que Thibaut Courtois, Éder Militao y David Alaba siguen fuera de acción debido a lesiones. Estas ausencias, especialmente la del guardameta belga, representan desafíos significativos para Ancelotti, quien buscará soluciones efectivas para mantener la solidez defensiva de su equipo.

Además, Aurélien Tchouaméni se perderá el emocionante duelo madrileño debido a la acumulación de tarjetas amarillas, dejando un hueco importante en el centro del campo del Real Madrid. La incertidumbre rodea al defensor Antonio Rüdiger, quien está en duda por molestias físicas. Ancelotti deberá tomar decisiones estratégicas cruciales para superar estas ausencias y plantar cara a un Atlético de Madrid ávido de puntos.





Atlético de Madrid: rompecabezas de ausencias y dudas en la convocatoria

Los “colchoneros” también enfrentan un desafío considerable en términos de bajas para este duelo trascendental. Las ausencias notables incluyen al defensor José María Giménez, Thomas Lemar y César Azpilicueta. Estas ausencias representan un rompecabezas táctico para Simeone, quien deberá confiar en la profundidad de su plantilla para suplir las ausencias y mantener el rendimiento del equipo.

Adicionalmente, la participación de Álvaro Morata en el enfrentamiento es incierta, aunque se espera que viaje con el equipo. La presencia del delantero español podría ofrecer una opción valiosa en el ataque del Atlético de Madrid, pero su participación dependerá de su condición física en el último momento.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Atlético Madrid?

El partido Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga está programado para jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu, este domingo 4 de febrero a partir de las 2:00 p.m., en el horario de México. En tanto, en Perú, Ecuador y Colombia a las 3:00 p.m. En tanto, en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 4:00 p.m. En el caso de España, a partir de las 9:00 de la noche.





¿En qué canal ver Real Madrid vs. Atlético Madrid?

Real Madrid vs. Atlético Madrid será transmitido por las señales de ESPN, STAR Plus, SKY Sports (México) y Movistar para todos los países de América Latina y Europa. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.





