"Espero que me piten": las palabras de Courtois preparándose para su ingreso al Wanda Metropolitano

El portero belga Thibaut Courtois habló en zona mixta tras el partido contra el Alavés (3-0) y aseguró que en el partido en el Wanda Metropolitano le "van a pitar" y "obviamente" no le van a "tirar cosas" y dijo que la traducción de sus palabras en Bélgica "está mal".



"La traducción está mal. Dije 'espero que me piten',obviamente, pero respeto mucho al Atleti y su afición, gané allí trofeos y lo di todo por ellos. Evidentemente me van a pitar, no dije que me van a tirar cosas", dijo Courtois.



El belga habló en el medio de su país Niews Blad donde se publicó: "Espero que me tiren cosas durante todo el partido, pero ya me conozco esto de Bélgica. Me tiraron mecheros e incluso una jarra de cerveza, es parte del fútbol". Unas declaraciones que se encargó de desmentir en zona mixta.



Courtois valoró también las posibilidades que tiene el Real Madrid de ganar la Liga tras recortar puntos al líder, el Barcelona, y ponerse a ocho: "Si ganas todos los partidos podemos estar ahí pero no es fácil porque hay ocho puntos de diferencia".



"Creo que lo mejor es ir partido a partido. Si ves el mes sabes que es complicado. De momento hay que mirar el miércoles y descansar bien. Tenemos el equipo completo y toco madera porque siga así", prosiguió.



El belga habló también de las semifinales de Copa del Rey frente al Barcelona: "Estas eliminatorias siempre son 50/50 y lo importante es sacar un buen resultado para la vuelta en nuestro estadio".



Courtois le restó importancia sobre la presencia o no de Leo Messi en el encuentro tras recibir un golpe el sábado en el partido frente al Valencia: "El partido que perdimos ahí tampoco jugo así que yo creo que para todo el mundo mola cuando están todos los 'cracks' en el campo y vamos a intentar todo para sacar un buen resultado", declaró.