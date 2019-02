Celebra el 'Cholo' Simeone: la joven figura que el Atlético de Madrid ha asegurado en la previa del derbi

En la previa del Real Madrid vs Atlético de Madrid (Liga Santander 2019), el equipo rojiblancoanunció la ampliación de contrato hasta 2022 del portero brasileño del filial de Segunda División B Alex Dos Santos, habitual en los entrenamientos del primer equipo a las órdenes de Diego Simeone.



"Estoy muy contento y muy ilusionado. Agradezco al club la confianza que está poniendo en mí y la oportunidad que me da de continuar tres años más en este grandísimo club", explicó el guardameta, de 20 años, tras la firma del nuevo contrato, en declaraciones a la página web oficial del Atlético de Madrid.



"Para mí es un paso más para conseguir mi objetivo, que no es otro que estar en el futuro en el primer equipo. Voy a seguir trabajando y aprendiendo al máximo para llegar a ser un gran jugador", añadió Dos Santos, que ingresó en la Academia del Atlético de Madrid en 2011.



Real Madrid vs Atlético de Madrid

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en el estadio Wanda Metropolitano por la fecha 23 de LaLiga Santander 2019. El partido, programado para las 10:15 de la mañana (hora peruana y 16:15 en España), será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV, beIN y TDN.



Diego Simeone recibió un impulso anímico de cara al derbi, con la noticia del retorno del capitán Diego Godín tras una lesión. Los internacionales españoles Koke y Diego Costa también se perderán el esperado encuentro.