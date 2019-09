Se fue echando humo: Morata explicó la expulsión ante Mallorca que lo deja sin derbi ante el Madrid

► Morata recibió doble amonestación en un minuto y no estará ante el Real Madrid



Ha sido punto de críticas y se ha llevado todos los reflectores tras ver doble amarilla en un minuto, en el duelo del Atlético de Madrid ante Mallorca por LaLiga Santander, expulsión que lo deja sin el derbi del sábado ante su exequipo Real Madrid. Álvaro Morata ha respondido a los aficionados que lo encararon a la salida del estadio de Son Moix y ha explicado lo ocurrido en dicha acción.

Algunos aficionados del Mallorca le recriminaron la acción que acabó con su expulsión en el minuto 78 y el delantero espetó: " Si supierais lo que me ha dicho a mí Salva Sevilla, no hablaríais así".



Para luego marcharse muy enojado, y rehusó hacer más declaraciones

Simeone prefiere no adelantar nada

Consultado por la expulsión del delantero, el 'Cholo' aseguró que no se percató de lo ocurrido en ese momento. "Estaba hablando con gente del banquillo y no vi lo que pasó".



"Son momentos de los partidos y por alguna razón habrá reaccionado también. No puedo adelantar nada de lo que pasó. Vi que discutía con uno, pensé que echaban a los dos... Hay que tener tranquilidad y ver la cosa positiva, como el encuentro de Felipe, de Arias, necesitamos eso, jugadores que cuando te llaman actúen con hechos. No quiero palabras, quiero hechos en el campo", dijo el entrenador 'colchonero'.

