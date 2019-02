Lo saca con una mano: la elección de Courtois con respecto a Neymar en el Real Madrid

No tiene pelos en la lengua, dispara y da titulares que le encanta a la prensa internacional. A cuatro días de jugarse el Barcelona vs. Real Madrid , Thibaut Courtois también habló sobre las posibilidades de que Neymar juegue en el Santiago Bernabéu para la temporada 2019-2020. El portero belga fue claro en sus deseos de jugadores de cara a la próxima campaña, señalando que prefiere la llegada de su compatriota Eden Hazard a la venida del brasilero.



“¿Si pudiera elegir entre Neymar y Hazard? Me quedo con Hazard, pero la elección depende de la dirección deportiva del club. No sé qué pasará, me parece que es más una pregunta para ellos”, declaró el guardameta en la previa del partido por LaLiga, así como las semifinales de la Copa del Rey frente a los culés, un choque todos los fanáticos del fútbol ya esperan.



Por otro lado, Courtois también resto importante a la partida de Cristiano Ronaldo, argumentado que ha dejado de ser un tema que se toca en el vestuario, puesto que son los jugadores del actual plantel quienes deben lavar la cara del club en LaLiga. Real Madrid recibe el domingo al Alavés por el torneo español, mientras que la próxima semana tiene dos choques importantes ante los cuadros más importantes de España en la actualidad.



Primero visita al Barcelona en el Camp Nou por semifinales de la Copa del Rey y luego visita también el Wanda Metropolitano para un duelo frente el Atlético de Madrid de Diego Simeone. Todo muy complicado para los madridistas en estas fechas.