Este domingo, Real Madrid y Barcelona se miden en un nuevo clásico de España, con ocho puntos de diferencia a favor de los merengues. Si el equipo de Carlo Ancelotti saca el triunfo, prácticamente habrá sentenciado La Liga y llegará con la motivación al tope para también alzar la Champions League, donde ya está en semifinales. Un futbolista que sabe lo que es jugar estos partidos, que sabe lo que es ganarle al Barcelona y también conquistar La Liga es el brasileño Julio Baptista. La ‘Bestia’ habló con Depor y dejó sus sensaciones.

¿Crees que a Barcelona le ha costado más trabajo recuperarse de la salida de Messi en comparación a lo que ha vivido el Real Madrid con el adiós a Cristiano Ronaldo?

Creo que son dos formas distintas. Creo que el Real Madrid se ha organizado, se ha planificado mejor porque hizo su plantilla de acuerdo a lo que tenía, aún teniendo los pesos pesados, iba renovando jugadores. Yo creo que iba trayendo jóvenes para la plantilla. Y cuando los pesos pesados acabaron saliendo, el Madrid ya tenía ese repuesto. Sin embargo, el Barcelona, por más que trabaja con la Masía y con jóvenes jugadores, no tenía de pronto los jugadores para reemplazarlos. Y hay una diferencia muy grande de jugadores que están por crecer, de los que ya están hechos.

¿Qué recuerdos de estos clásicos?

Bueno, mi memoria en este momento me trae al Real Madrid, cuando ganamos y nos llevamos la liga. Y creo que es la clave para poder hacer un buen partido. Aunque yo creo que los dos equipos llegan totalmente distintos en este partido. Porque el Real Madrid llega con la euforia de haber ganado y haber pasado a semifinales de Champions League y el Barza de haber caído. Pero aun así creo que el Madrid, con el esfuerzo que han tenido que hacer sus jugadores, es muy probable que Ancelotti rote el equipo y le dé descanse a algunos. Porque los jugadores no van a aguantar, sobre todo hacer otro esfuerzo y estar propensos a una lesión. Yo creo que Ancelotti no va a correr ese riesgo y va a poner un equipo mixto. Aunque todos sabemos que el Madrid lleva una ventaja importante de ocho puntos con 21 para disputar. Pero el Madrid juega por 13 puntos, sabe que haciendo eso es el campeón. Es un partido que, aún perdiendo ante el Barcelona, seguiría con una ventaja de cinco puntos.

Entonces, ¿crees que Barcelona sale más obligado a ganar este partido para pelear la liga?

Bueno, es la última oportunidad del Barcelona porque si empatan o pierden ya no hay nada que hacer. La liga prácticamente estaría sentenciada porque yo no he visto a un equipo ceder con esa ventaja. Ahora mismo faltan siete partidos, no he visto a un equipo ceder más de nueve puntos y ahora mismo son ocho. Si el Madrid empata, seguirá en lo mismo. Y si pierde al Barcelona, pues ampliará esa ventaja. Y si en el caso que el Madrid pierda, se reducirá a cinco, pero cinco son dos partidos que el Madrid tiene que fallar para que el Barcelona pueda superarlo en la tabla. Pero a ver, todo es posible. Ahora mismo el Madrid, con ese empujón logrado en la Champions, creo que tiene el partido muy a su favor sobre todo por el ánimo de los jugadores. Pero también es verdad que las dinámicas de los partidos entre semana pueden marcarlo.

Y en ese sentido qué tanto puede influir anímicamente lo que vivió Real Madrid y Barcelona en esta Champions. Uno clasificando, y el otro eliminado.

La verdad que la parte mental siempre juega en el fútbol y juega su parte muy importante. Quedarse eliminado de una Champions no es de buen gusto para nadie. Y todavía los jugadores tienen que asimilar esa eliminación. Y los de Madrid, pues llevan la euforia de haberse clasificado para semifinales y tener una ventaja importante en Liga. Como he dicho antes, yo creo que Ancelotti no quiere correr el riesgo de que se lesione algún jugador ahora y se pueda perder la ida contra el Bayern. Pero aún así será un partido de mucha expectativa, que todo el mundo estará pendiente de ver qué hará el Barcelona y qué hará Real Madrid. Es un partido súper abierto en que los dos tienen posibilidad de ganar, pero por la parte mental lo veo el Madrid un peldaño más arriba.

Ahora, Real Madrid no tiene un gran delantero centro en este momento, y el rumor es que pronto fichará Kylian Mbappé. ¿Será suficiente esa llegada para cubrir el puesto de ‘9′ o necesitarán traer a otro delantero?

Bueno, ahora mismo más que un delantero, yo creo que el Madrid necesita reforzar cualquier posición en la parte de ataque. Hemos visto que Ancelotti para los partidos contra el Manchester City ha cambiado a algunos jugadores de posición, y necesita poder alinear los jugadores, sobre todo en ataque. Y si Mbappé viene al Real Madrid, pues se reforzará en esa posición y el Real Madrid estará muy bien cubierto con un grandísimo delantero de talla mundial como es Kylian.

¿Crees que el Madrid necesita a Mbappé para ser más fuerte?

Me imagino que no hay en este momento un jugador de talla mundial más importante. Y si llega al Real Madrid, hará un equipo mucho más completo de lo que es. Hoy quizás la parte que falta en el equipo sea este delantero. Quizás Kylian pueda ser ese jugador que el Real Madrid tanto necesita.

Comparado con tu época en el Real Madrid, ¿Cómo comparas jugar en el Real Madrid y en otros equipos con los que has jugado?

Bueno, a mí no me gusta hacer comparaciones. Yo creo que cada lugar que he vivido fue un momento importante en mi carrera. Cada uno me ha servido para dar un paso adelante. Todos me han ayudado a conseguir y a conquistar algo. Tengo un cariño especial por todos los equipos por donde he pasado. Sí, quizás el Real Madrid, sobre todo a nivel mediático y lo que mueve el club, haber jugado en el Real Madrid, te da algo que al final los otros equipos no te consiguen dar. Pero todos los equipos para mí, al final, tienen una parte sentimental muy importante.

Te quería preguntar por Bellingham. ¿Cómo evalúas su primera temporada teniendo en cuenta que no habla el idioma y que ha llegado de otra liga?

Yo creo que Bellingham se ha adaptado muy bien. Eso al final es muy importante, que un jugador consiga adaptarse bien y rápido. Ha tenido un comienzo de liga impresionante. Quizás en un determinado momento, ahora en el último mes, yo creo que ha bajado un poco. Pero también es por el acumulado de partidos que lleva encima, es un jugador que ha disputado muchos minutos y eso muchas veces se nota. No nos damos cuenta que los jugadores al final son humanos, son personas que se cansan, que no van a conseguir mantener el mismo rendimiento durante toda la temporada. Quizás ahora sería el momento ideal para él coger otro subidón y ayudar al Real Madrid. Entonces yo sigo diciendo que al final un jugador cuando llega, sobre todo él que es inglés y no habla el idioma, cuanto más tiempo pase con sus compañeros, cuanto más tiempo esté dentro de la cultura española, más fácil será para él. Pero yo no dudo, es un jugador de una calidad muy importante. Quizás la posición que yo le veo donde se puede sacar su máximo rendimiento sea la de media punta detrás del delantero; o si se juega con dos puntas, detrás de las dos puntas.

Desde que se fue Cristiano Ronaldo, Real Madrid no ha encontrado ningún delantero que pueda rendir con el paso del tiempo, pero sigue jugando muy bien. ¿Tienes alguna explicación para eso?

Cuando Cristiano llegó, Cristiano no era un delantero delantero. Cristiano al final jugaba como un extremo, tirando hacia adentro siempre. Aunque marcaba muchos goles, no era su posición la de ‘9′. Ha empezado a jugar más de ‘9′ ya en el final de su etapa, pero no era ese delantero delantero. Era un jugador rápido por banda que marcaba muchos goles. Al final la función de ‘9′ la hacía Benzema, que también supuestamente en el Real Madrid acabó perdiendo esa posición. Por eso hoy en día se ve mucho más la falta de ese jugador, de un ‘9′ que pueda hacer ese trabajo.

Vinícius hoy es uno de los mejores jugadores del mundo y el mejor jugador de La Liga. ¿Cuál es el peso que tiene en la historia del Real Madrid, siendo tan joven?

Vinícius es un jugador muy joven, que para mí aún tiene talento a explotar. Si consigue mantener esa performance durante toda la temporada, será un jugador muy decisivo. Pero en mi punto de vista aún es un jugador en construcción, un jugador que ya consiguió con poca edad ser uno de los jugadores más importantes del Real Madrid, pero para mí aún tiene mucho por dar al club. Y espero que así sea, porque tiene unas características que no se ven tanto en el fútbol de hoy. Velocidad, regate, ha mejorado muchísimo en la finalización. Quizás la única parte que a lo mejor puede mejorar sería en el último tercio del campo, que sería la parte de ejecutar una acción a máxima velocidad y conseguir acertar. Es lo que pienso de Vinícius, es un gran jugador, pero en mi punto de vista aún tiene mucho que dar al Real Madrid.

Te quiero sacar un poquito del clásico. Claudio Pizarro decía que últimamente siente que muchos sudamericanos no están llegando a Europa porque no se adaptan mucho, entre otras cosas, al clima, al idioma, al estilo de vida. ¿Qué opinión tienes con respecto a esto?

Bueno, yo creo que eso depende del año. Por ejemplo, Brasil ahora mismo tiene una legión importante con Vinícius, Rodrigo, Endrick, jugadores muy jóvenes. Yo pienso que va un poco por ahí, hay años que salen muy buenos jugadores y hay años que no salen jugadores, entonces el mercado busca futbolistas en otro sitio. No estoy tan de acuerdo que los jugadores no se adaptan porque hoy en día se adaptan mucho más rápido que antes. Hoy en día los jugadores tienen herramientas que antes no disponían. Voy a comparar mi caso con el de Endrick, por ejemplo. Yo cuando llegué a España no sabía hablar español, ni una palabra. En dos o tres meses yo ya hablaba el español, porque me metí a la cultura fuertemente. Pero Endrick, por ejemplo, ya llega aquí sabiendo hablar español, es una cosa distinta. Cuando Madrid lo contrata, él ya tiene una estructura dentro de su familia, dentro de cómo le están formando, que él aprende inglés, aprende español, llega aquí con toda la estructura hecha. Entonces la adaptación es mucho más fácil. Los medios que disponen los jugadores hoy en día son totalmente distintos de antiguamente, entonces es mucho más fácil para los jugadores adaptarse. Otra cosa es que el jugador no consigue adaptarse o no consigue obtener éxito dentro de una plantilla o de una liga, que ahí es diferente, pero adaptación yo creo que sí consigue.

Antes de irnos, quiero pedirte un pronóstico para el domingo.

Bueno, espero que sea un partido bonito y se pueda disfrutar. Para mí el Madrid gana 2-1 y ahí dejaría La Liga casi sentenciada, ¿no?





