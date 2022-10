Un serio dolor de cabeza para Carlo Ancelotti. Todo hace indicar que el entrenador del Real Madrid no podrá contar con Thibaut Courtois para enfrentar este domingo al Barcelona en una nueva edición del denominado ‘Clásico de las Estrellas’. Si bien el portero belga reapareció este viernes en el campo deportivo de los merengues, hizo trabajo diferenciado, por lo que no está totalmente recuperado y el comando técnico preferiría no apurar su retorno a las canchas.

Así lo hizo saber esta tarde el diario Marca de España, que aseguró también que pese a la evolución positiva de la lesión, los tiempos no calzan que el guardavallas pueda jugar con absoluta normalidad este fin de semana. “Lo que Ancelotti venía sospechando durante toda la semana se confirmó a 48 horas del Clásico. Courtois será baja”, señaló el medio de comunicación en su versión digital.

La participación del también internacional con la selección de Bélgica “dependía de las sensaciones que tuviera el futbolista al despertarse. Finalmente, todas las partes han apostado por ser conservadores y no precipitar una vuelta que pudiera tener consecuencias negativas de cara al futuro”, agregó Marca.

Como se recuerda, Thibaut Courtois se lesionó durante los entrenamientos del Real Madrid hace un par de semanas, por lo que se perdió el duelo liguero ante Osasuna, así como los dos partidos contra Shakhtar Donetsk en la Champions League. Tampoco pudo ser parte del cotejo ante Getafe. Desde un inicio se le detectó una ciatalgia izquierda de la cual aún no puede librarse.

Teniendo el Mundial Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, el exgolero de Atlético de Madrid y Chelsea prefiere ir con calma para no echar su recuperación, algo que a la postre podría dejarlo fuera de la convocatoria de los ‘Diablos Rojos’.





¿Cuándo y a qué hora se juega el Real Madrid vs Barcelona?

Real Madrid y FC Barcelona se ven las caras este domingo 16 de octubre, en una nueva edición del Clásico de España, esta vez válido la novena fecha de LaLiga Santander 2022-2023. Según la programación oficial de las autoridades del fútbol ibérico, las acciones empezarán a las 4:15 p.m. (hora de España) y 9:15 a.m. (hora de Perú).





