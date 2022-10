A menos de mes y medio para el puntapié inicial de la Copa del Mundo 2022, Toni Kroos ha vuelto a arremeter contra la organización del certamen. El mediocampista del Real Madrid, que ya está retirado de la selección de Alemania, dijo que, a su parecer, Qatar no debió albergar la máxima competición de FIFA ante las constantes críticas que ha recibido el país en los últimos meses.

“Estoy totalmente en contra de que el Mundial se juegue en Qatar. Designar ese país fue un error de las federaciones”, manifestó el futbolista de 32 años para el canal alemán ZSF, luego de su participación en la Champions League con su equipo. Eso sí, el volante manifestó que le “parecería mal esperar que los jugadores no jueguen.

Vale recordar que ya en marzo de 2021, el merengue ya había cuestionó al país asiático ante las denuncias que salieron a la luz. “Los inmigrantes están sometidos, trabajan sin descanso con 50 grados de calor, sufren una alimentación insuficiente, sin agua potable y a temperaturas de locura”, afirmó Toni Kroos en el podcast Einfach mal Luppen, junto con su hermano Felix.

Además, recordó que Qatar persigue penalmente la homosexualidad y que se practica “cierta violencia” sobre los trabajadores. “Una cosa son las condiciones laborales, pero también hay un punto u otro, diré, todavía hay, por ejemplo, que la homosexualidad en Qatar es un delito penal y también está enjuiciada”, expresó de manera enfática en dicha oportunidad.





¿Por qué Toni Kroos se retiró de la selección de Alemania?

El campeón del mundo de 2014 anunció en julio del año pasado su retirada de la ‘Die Mannschaft’, luego de haber disputado un total de 106 partidos. “Hubiera deseado mucho que hubiera habido 109 internacionales y que otro gran título, se hubiera sumado al final”, dijo el madridista, haciendo referencia a la temprana eliminación de los teutones en la Eurocopa 2021 a manos de Inglaterra en octavos de final.

“Había tomado la decisión de renunciar después de este torneo hace mucho tiempo. Hacía tiempo que tenía claro que no iba a jugar el Mundial de Qatar 2022. Como marido y padre, también me gustaría estar ahí para mi mujer y mis tres hijos. Fue un gran honor para mí vestir esta camiseta durante tanto tiempo. Lo hice con orgullo y pasión. Gracias a todos los aficionados que me apoyaron con sus aplausos y vítores”, agregó visiblemente emocionado ante las cámaras de la prensa.





