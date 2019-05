Un gusto, Keylor: 'Fede' Valverde confirma la salida de portero del Real Madrid

La afición del Real Madrid rindió homenaje al costarricense Keylor Navas desde el primer momento en el que fue su último partido con la camiseta merengue -según lo indicó tras el partido Federico Valverde - coreando su nombre y brindándole una ovación antes, durante y después del encuentro frente al Betis. La salida del portero tres veces campeón de Champions es inminente.

" No puedo decir qué nos dijo Keylor antes del partido. Fue como un padre para mí, solamente puedo agradecerle", apuntó 'Fede' tras la derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la última jornada de Liga, la que marca la peor temporada del club en las últimas décadas.



El guardameta lleva en el club desde 2014 y su salida se daría para solventar el problema de la portería y que sea el belga Thibaut Courtois, llegado el pasado verano, el que se asiente como titular sin ningún tipo de debate de cara a la próxima temporada.



La despedida a Keylor Navas se cerró con el costarricense arrodillado en el centro del campo del Santiago Bernabéu, con los brazos hacia el cielo y aplaudiendo a la que ha sido su afición en repetidas ocasiones, gesto que fue correspondido.



El Bernabéu se rindió al tico, una sensación de la que no pudo disfrutar Gareth Bale. El galés volvió a una convocatoria tras dos partidos ausente por decisión de Zinedine Zidane, pero tan solo se sentó en el banquillo, ya que no salió ni a calentar en otro gesto más del francés de que no cuenta con él de cara al futuro.

