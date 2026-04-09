Real Madrid vs. Girona abrirán la fecha 31 de LaLiga en el Estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro que puede marcar el destino del campeonato, luego de que los blancos cayeran en la última jornada ante Real Mallorca y, como consecuencia, permita que el líder, FC Barcelona, estire su ventaja en la punta del torneo a siete puntos, a falta de ocho jornadas.

A este mal resultado en la competencia doméstica se le suma la derrota a mitad ante Bayern Múnich, por la ida de los cuartos de final de la Champions League. La revancha se jugará la próxima semana en Alemania, por lo que el entrenador Álvaro Arbeloa alinearía un equipo con muchos suplentes para darle prioridad a la competición internacional.

Por su parte, Girona, pese a no estar peleando en la parte alta de la tabla, no será un rival sencillo y, de hecho, solo hace algunas semanas atrás derrotó al líder Barcelona. Además, se encuentra a solo 7 puntos de alcanzar un lugar en un torneo europeo para la siguiente temporada.

Lo cierto es que una derrota o incluso un empate dejaría prácticamente fuera de la pelea por el título a Real Madrid. Un día después, Barcelona recibirá al Espanyol en el Camp Nou, luego del duro golpe de perder también en Champions frente a Atlético de Madrid.

Estas próximas horas resultan determinantes para que tanto Álvaro Arbeloa como Hansi Flick definan a los equipos que enviarán al terreno de juego para afrontar la jornada 31 del campeonato, aunque la ventaja culé los deja más tranquilos en esta seguidilla de partidos.

La última vez que ambos clubes se enfrentaron, el resultado fue de 1-1 en Montilivi con goles de Azzedine Ounahi para los catalanes y Kylian Mbappé para el conjunto Merengue. El duelo se jugó el pasado 30 de noviembre de 2025.

Kylian Mbappé anotó el gol del empate del último partido entre Real Madrid y Girona. (Foto: Getty)

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Girona por LaLiga?

El partido entre Real Madrid y Girona por la jornada 31 de LaLiga será transmitido en territorio peruano a través de la señal de DSports. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante la plataforma DGO, disponible para dispositivos móviles y Smart TV. En España, el duelo se verá por Movistar LaLiga, mientras que en otros países de la región también contará con señal internacional.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Girona por LaLiga?

El encuentro está programado para disputarse este viernes 10 de abril en el estadio Santiago Bernabéu y comenzará a las 2:00 p.m. en horario peruano. En Colombia y Ecuador se jugará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 3:00 p.m. En Argentina, Uruguay, Brasil y Chile el pitazo inicial será a las 12:00 p.m., y en España se disputará desde las 9:00 p.m..

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