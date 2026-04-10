Alex Valera es el centrodelantero indiscutible de Universitario de Deportes, tal como lo viene siendo desde hace varias temporadas, confirmando su titularidad con números: fue el goleador crema en cada uno de los títulos del tricampeonato. Sin embargo, como suele suceder cada vez que entra en una mala racha, un sector de la hinchada suele poner en duda la consideración que le tienen los comandos técnicos, sin valorar todo lo que hizo por el club en años pasados.

Desde el gol que le marcó a UTC el pasado 14 de marzo, Valera registra tres partidos sin marcar con la ‘U’: dos por la Liga 1 (Comerciantes Unidos y Alianza Lima) y uno por la Copa Libertadores (Deportes Tolima). Pese a que fue clave con la asistencia que terminó en el gol de Martín Pérez Guedes en el clásico, ‘Valegol’ sigue estando bajo la lupa para algunos hinchas.

En medio de dichos cuestionamientos, un viejo conocido salió al frente para respaldarlo, dando su punto de vista sobre por qué no viene marcando en los últimos partidos de Universitario: Jorge Fossati. El uruguayo lo conoce perfectamente, pues no solo lo dirigió en dos de los tres títulos que tiene con los cremas, sino también en la Selección Peruana.

En una reciente entrevista con el programa Modo Fútbol, el ‘Nono’ analizó el presente de Universitario y fue inevitable que le preguntaran por la actualidad de Alex Valera. Según el punto de vista del experimentado entrenador, el nacido en Pomalca no viene marcando porque, en gran medida, el equipo no lo provee de situaciones claras para rematar hacia la portería rival.

“Para un centrodelantero, es esencial el juego que arme el equipo para que pueda cumplir con su trabajo que es hacer goles. A Alex le he dado mucha importancia por otras cosas le aporta al equipo. Hay que fijarse si el equipo le está dando las condiciones para que él anote”, aseguró.

Alex Valera registra cinco goles en la Liga 1 2026. (Foto: Getty Images)

Así pues, Fossati remarcó que si por ahora tiene el arco cerrado, es algo natural para los centrodelanteros: pasan por rachas y en todo el mundo hay algunos que llevan varios partidos sin anotar. “Tiene el arco cerrado, como le pasa a los mejores del mundo. No le está dando el equipo dos o tres situaciones claras por partido”, afirmó.

En otro momento de la charla, Jorge Fossati fue contundente cuando le preguntaron si fue contactado por Sporting Cristal luego de la salida de Paulo Autuori. El ‘charrúa’ explicó que del Rímac no le llamó nadie y que, como suele suceder con otros entrenadores, no es su estilo ofrecerse a club cuando lo entrevistan.

“De Sporting Cristal no me llamó nadie. No es que me guste ponerme difícil, soy de ser muy franco y decir las cosas como las pienso. Yo con los códigos que manejo, nunca me gustó ofrecerme a ningún lado”, puntualizó el extécnico de Universitario.

Jorge Fossati ganó dos títulos con Universitario. (Foto: Lenin Tadeo / GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar sin goles con Deportes Tolima, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Coquimbo Unido, en el compromiso correspondiente a la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro está programado para el martes 14 de abril desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR