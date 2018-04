Ha marcado un doblete con Las Palmas y, a solo dos días de jugarse el duelo de ida en Turín por los cuartos de la Champions League, el presidente del Real Madrid , Florentino Pérez, le habría sugerido a Gareth Bale como titular en la once madridista. Como se sabe, el técnico francés no suele acceder a los pedidos del mandamás, como fue en el caso de los fichajes en el mercado de invierno, no obstante, ahora también juega el rendimiento del galés.



Bale ha mostrado una mejor versión en los últimos días, por lo que su participación en el partido podría darse, pese a que con el PSG fue suplente para ‘Zizou’. De acuerdo a medios españoles, Florentino quiere que juegue Bale para cotizarlo mejor en el mercado, puesto que sus lesiones y su merma futbolística ha decrecido su precio con respecto a los más de 90 millones de euros que invirtió en su momento el Real Madrid por él.



Del mismo modo, según el portal inglés Mirror, Bale no está nada feliz con su estadía en la banca de suplentes. El papel secundario que cumple molesta a pesar que Zidane ha tenido, en más de una oportunidad, palabras de halago para el delantero.



La posible oferta del Manchester United interesaría a Bale. Si Zidane continúa al mando del equipo, el exTottenham daría un paso al costado y tomaría el primer avión rumbo a Inglaterra. De este modo no habría problemas, Bale quiere irse y Florentino solo buscaría un mejor precio para no tener tanto en una inversión de hace algunas temporadas.