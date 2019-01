KO de Courtois le da chance a Keylor Navas: la chance que le da Solari en la Copa del Rey

Thibaut Courtois está KO para los octavos de final de la Copa del Rey y Keylor Navas resurge de sus cenizas cual ave fénix. El portero costarricense, renovado hasta junio del 2021, vuelve a la alineación titular del Real Madrid por primera vez bajo el mando de Santiago Solari. Las razones no faltan: el portero belga ha quedado fuera de la nómina del partido frente a Leganés a raíz de una lesión que ha comunicado la propia institución en su página web.



“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión de grado I en el músculo ilíaco izquierdo. Pendiente de evolución”, este es el comunicado oficial del Madrid sobre el seleccionado belga, que ha quedado fuera por primera vez.



Keylor Navas, que con Julen Lopetegui tapaba en la Champions League, fue enviado a un rol secundario bajo el mando del ‘Indiecito’. Pese a ganar varios títulos de la mano de Zidane, el costarricense no fue considerado nunca por el técnico argentino, a lo que será llamado por primera vez a raíz de la baja del ex portero del Chelsea.



Keylor Navas jugará esta tarde su noveno partido de la temporada y deberá demostrar bajo que está hecho: todo un guardián bajo los tres palos. La Copa del Rey es el único título que le falta a él en su palmarés con el Real Madrid: toca jugarlo bien para ganar confianza sobre el técnico, directiva y, especialmente, hinchada que pide a gritos triunfos. Courtois no tiene la culpa de las derrotas, eso queda claro.