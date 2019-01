La respuesta de Costa Rica ante la titularidad de Keylor Navas en la Copa del Rey

Keylor Navas vuelve al arco en lugar de Thibaut Courtois, a causa de su lesión de último minuto con el Real Madrid. El costarricense jugará su noveno partido de la temporada y estará como golero titular en los próximos días, a causa de la baja del portero belga. En la previa del Real Madrid vs. Leganés , el seleccionador Gustavo Matosas habló sobre la situación del arquero, su suplencia y profesionalidad que tiene el golero en la capital de España.



"Yo creo que a diferencia de los 10 jugadores que corren en el campo y que al no jugar pueden perder su estado físico, el del portero se aplica algo diferente porque su entrenamiento casi siempre es en la portería, el arquero es un jugador que no tiene grandes recorridos físicos en la cancha, sí él se mantiene entrenando de buena manera no va a perder su noción de portería, los tiempos para salir, para retroceder, etc.", expresó Matosas.



El técnico le dio total respaldo a su buque insignia rumbo al Mundial de Qatar 2022. "Confío mucho en el profesionalismo de Keylor [Navas] en ese aspecto y estoy muy tranquilo porque sé que él siempre va a llegar en las mejores condiciones, si no llega en sus mejores condiciones y hay que evaluarlo, pues en su momento lo evaluaré, pero creo que el portero es la posición donde menos estado físico se pierde porque no es un lugar de recorrido físico. Es un lugar de ubicación, del sentido de la distancia, de cosas que tienen que ver más con lo que entrena, que con no jugar. Eso por ahora no me preocupa", añadió.



Costa Rica disputará un amistoso el 2 de febrero ante los Estados Unidos en California, en el debut de Gustavo Matosas en el banquillo, pero al no ser una fecha FIFA, no podrá convocar a Keylor Navas, ni a la mayoría de legionarios europeos.