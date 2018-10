Este sábado se jugó el Real Madrid vs. Levante por la fecha 9 de la Liga Santander 2018. Los merengues estuvieron más que presionados porque no ganan hace cuatro partidos (no anotan en la misma cantidad de cotejos) y vaya que en el primer tiempo ante el cuadro de Valencia sufrió más de la cuenta.



Resulta que Real Madrid en los primeros minutos ya estaba perdiendo. Todo se debió a un tremendo error del defensa francés Raphael Varane, quien formó la dupla de la zaga central con Sergio Ramos frente al Levante.

Varane no supo ni festejar ni despejar la pelota cuando llegó un pelotazo de parte del cuadro de Valencia. Es así que Levante aprovechó por medio del defensa Morales (6'), quien tuvo frente al portero Thibaut Courtois, se lo sacó y definió a placer.

Incluso, las cosas para el Madrid fueron de mal en peor ya que antes de los 15' iba a poner Martí el 2-0 parcial con un tiro desde los 12 pases. No le salió nada a los merengues, dirigidos por Julen Lopetegui.

Luego de este cotejo, Real Madrid se verá las caras ante Viktoria Plzen por la Champions League y luego visitará al Barcelona en el Estadio Camp Nou.