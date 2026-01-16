Real Madrid vuelve a escena en un momento delicado y con la obligación de responder. Golpeado por su reciente eliminación en la Copa del Rey y con un ambiente cargado de expectativa, el conjunto blanco afronta un nuevo reto en LaLiga cuando reciba al Levante en el Estadio Santiago Bernabéu. El duelo aparece como una prueba clave para recomponer el camino, calmar a la hinchada y sostener la pelea por el título, en un contexto marcado por cambios en el banquillo y la presión de no perder más terreno frente al líder del campeonato.

El cuadro merengue llega a esta jornada con la necesidad de mostrar una versión sólida y convincente tras una semana complicada. La caída copera dejó secuelas en lo anímico y expuso falencias que ahora deberán corregirse en el torneo local. En ese escenario, el regreso a casa aparece como una oportunidad para reencontrarse con el triunfo y recuperar confianza ante su gente.

Uno de los focos de atención estará puesto en el banquillo, donde Álvaro Arbeloa afronta uno de sus primeros grandes desafíos como entrenador del primer equipo. El técnico sabe que cada presentación será evaluada con lupa y que el margen de error es mínimo, sobre todo considerando que el Real Madrid marcha segundo en la tabla y sigue a pocos puntos del Barcelona.

Del otro lado aparece un Levante necesitado, pero con señales de reacción en este inicio de año. El cuadro granota se ubica en la parte baja de la clasificación, aunque llega motivado tras sumar puntos importantes que le permiten seguir soñando con la permanencia. La visita intentará aprovechar cualquier duda del local para dar el golpe en el Bernabéu.

En lo futbolístico, el Real Madrid buscará imponer condiciones desde el arranque, con la intención de dominar el balón y generar situaciones que le permitan encaminar rápido el partido. Jugadores como Jude Bellingham y Vinícius Junior asoman como piezas determinantes para liderar la respuesta del equipo y marcar diferencias en ataque.

Levante, por su parte, apostará por un planteamiento ordenado y pragmático, consciente de la jerarquía del rival y del escenario que le tocará afrontar. La prioridad será sostener el orden defensivo y apostar por transiciones rápidas, buscando sorprender cuando el Madrid deje espacios en su afán ofensivo.

El antecedente reciente favorece claramente al conjunto blanco, que suele imponerse en este tipo de compromisos. Sin embargo, el contexto actual obliga a no subestimar a un rival que llega urgido y dispuesto a pelear cada balón como si fuera una final.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Levante por LaLiga?

El partido entre Real Madrid y Levante por la jornada 20 de LaLiga será transmitido en territorio peruano a través de la señal de DSports. Además, el encuentro podrá seguirse vía streaming mediante la plataforma DGO, disponible para dispositivos móviles y smart TV. En España, el duelo se verá por Movistar LaLiga, mientras que en otros países de la región también contará con señal internacional.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Levante por LaLiga?

El encuentro está programado para disputarse este sábado 17 de enero y comenzará a las 8.00 de la mañana en horario peruano. En Colombia y Ecuador se jugará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela arrancará a las 9.00 a.m. En Argentina, Uruguay, Brasil y Chile el pitazo inicial será a las 10.00 a.m., y en España se disputará desde las 2.00 de la tarde.

