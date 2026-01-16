Cuando todo parecía listo en la plantilla de Sporting Cristal para la temporada 2026, una nueva movida parece mover tienda celeste. En las últimas horas, se pudo conocer que Maxloren Castro, unas de las ‘joyas’ de la institución, cuenta con ofertas de la Major League Soccer (MLS). A sus 18 años, despertó interés a nivel internacional, producto de su rápido crecimiento como profesional y continuidad en el club, sumado también a su llamado en la Selección Peruana.

De acuerdo a información de RPP, Maxloren Castro podría marcar su primera aventura internacional. Vancouver Whitecaps y Los Angeles FC son los clubes interesados desde la MLS para gestionar el fichaje. Cabe resaltar que el joven de 18 años tiene contrato con Sporting Cristal por toda la temporada 2026.

A pesar de su corta edad, Maxloren tiene recorrido en la Liga 1 y supera los 50 partidos en la institución. De manera gradual, se fue insertando en la escena titular como extremo izquierdo. Las oportunidad crecieron con la salida de Joao Grimaldo a mediados del 2024.

Maxloren Castro. (Foto: Liga 1)

Precisamente, el 2024 fue el año de debut un 15 de febrero ante Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo, causando gratas impresiones. Aquel año, jugó 22 partidos oficiales, incluyendo la vuelta con Always Ready por la fase 2 de la Copa Libertadores. Además, este escenario le permitió ser convocado para amistosos de la Selección Sub-20.

Ya en 2025, acumuló 38 duelos entre Liga 1 y Copa Libertadores, sumado a su convocatoria en la Selección Peruana para algunos amistosos. La idea de su inclusión es impulsar a la nueva generación, situación que lo empezó a solidificar en Sporting Cristal, la razón de las ofertas del extranjero.

Maxloren Castro debutó con la selección peruana en el amistoso ante Chile. (Foto: FPF)

De darse esta operación, Sporting Cristal podría verse debilitado en ataque. Maxloren es extremo por izquierda, pero no tiene un relevo inmediato, tras la salida de Fernando Pacheco. Esta situación daría puerta a opciones para Luis Iberico, aunque sigue siendo una incógnita por problemas de lesión.

En ofensiva, Felipe Vizeu seguirá siendo el delantero principal, teniendo a Diego Otoya, Irven Ávila y Mateo Rodríguez como alternativas. Por los extremos, Santiago González y Jair Moretti son los otros nombres. Desde tienda celeste, aún no han definido si habrá más fichajes.

¿Cuándo es la presentación de Sporting Cristal?

Los celestes tendrán su presentación oficial del plantel ante sus hinchas en el estadio Alberto Gallardo el próximo 25 de enero. El rival elegido es la Universidad Católica de Ecuador, tal cual pasó en la Tarde Celeste 2025.

Cristal debutará en el Torneo Apertura ante Deportivo Garcilaso en la ciudad del Cusco. El choque está programado para el próximo 1 de febrero desde la 1:00 p.m., con arbitraje por confirmar.

