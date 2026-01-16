La historia de Javier Rabanal como DT marcará su primer paso por el Perú cuando debute de manera oficial con Universitario de Deportes en el inicio de la temporada 2026. Los cremas van por el tetracampeonato y encomendaron esta misión al español que ya va afinando detalles para volver a la escena de la Liga 1 y, posteriormente, Copa Libertadores. Precisamente, el nuevo estratega dio algunos detalles de cómo van los entrenamientos y el esquema que piensa utilizar en un equipo que marcó un camino en los últimos años, por lo que quiere seguir en lo más alto del fútbol peruano.

“Estoy muy contento con el equipo, los entrenamientos están saliendo muy bien y nos estamos adaptando a la nueva organización e infraestructura”, reveló inicialmente para el canal de Universitario de Deportes sobre el desarrollo de los entrenamientos en la pretemporada que inició el día 5 de enero.

Para Rabanal, es necesario mantener el esquema que funcionó en los últimos años, por lo que seguirá la misma línea de Jorge Fossati y Fabián Bustos: “Vamos a darle continuidad al 3-5-2. Seguiremos trabajando sobre los fundamentos de los técnicos anteriores porque funcionó. Queremos observar a todos los jugadores e integrar de la mejor manera a los que van llegando”.

Cabe resaltar que Universitario de Deportes jugará su primer amistoso este sábado 17 de enero ante Sport Boys en la sede de Campo Mar. Posteriormente, se medirán el día 20 ante Melgar en el estadio Monumental, para cerrar la preparación de lo que será la Noche Crema -ante Universidad de Chile- el sábado 24.

“Jugaremos tres tiempos de 30 minutos, haremos variantes y a nivel individual les pediremos cosas específicas que son importantes para nosotros. El plantel es muy trabajador y no presenta ningún problema; a mi cuerpo técnico le gusta que el grupo sea muy competitivo”, contó el DT español, quien llegó al Perú tras ser campeón con Independiente del Valle en Ecuador.

En relación a los refuerzos de carácter ofensivo, Rabanal tuvo palabras de elogio para Héctor Fértoli (quien llegó procedente de Racing), destacando así su polifuncionalidad en el campo de juego. “Nos dará muchas variantes, puede jugar por dentro o por fuera y aportará calidad en los tres cuartos de cancha”, apuntó.

Sobre Sekou Gassama fue claro en que el jugador viene preparándose por su cuenta y se integrará próximamente a la institución, por lo que está en los planes del equipo para este 2026: “Sigue su plan de entrenamiento, es un gran finalizador, sabe descargar fuera del área y nos dará muchas alternativas en ataque”.

