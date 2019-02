Con miras a la Copa: Real Madrid manda un mensaje al Barcelona con su alineación ante Levante

Con la alineación para el partido de Real Madrid vs Levante , Santiago Solari le ha mandado un mensaje al Barcelona con miras a la Copa del Rey de este miércoles : no guarda nada. Pese a la importancia de partido en el Bernabéu, el DT argentino sale con su once de gala al Ciutat de Valencia.

El equipo local jugará con defensa de cinco, mientras que el Real Madrid lo hace con Benzema y Vinicius en ataque y sin Marcelo en la retaguardia.



El equipo valenciano juega de inicio con Aitor Fernández, Moses, Cabaco, Rober Pier, Vezo, Luna, Rochina, Campaña, Bardhi, Morales y Roger.



Por parte del Real Madrid, el once inicial estará integrado por Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón, Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius.



